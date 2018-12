Además, permanece en singular, aunque al verbo ser le siga un sustantivo plural

MADRID.- La expresión “o sea”, escrita en dos palabras, y no “osea” ni la variante popular “o séase”, es la adecuada para introducir una explicación o la consecuencia de algo que acaba de expresarse, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como “En España se suele legislar de más, osea que habrá que ver cómo adecuamos estas normas a nuestra legislación”, “Johnny Hallyday era una ‘grande gueule’, o séase, un bocazas” y “No entregará el acta de concejal, osea, que seguirá en el ayuntamiento”.

El “Diccionario de la lengua española” únicamente registra la locución “o sea”, en dos palabras. Por su parte, en el “Diccionario panhispánico de dudas” se explica que no es correcta su escritura en una palabra (“osea”) y que la variante “o séase” no es propia de la lengua culta.

Esta misma obra señala que la locución “o sea” permanece en singular, aunque al verbo ser le siga un sustantivo plural: “Está de veintinueve semanas, o sea, siete meses” (no “Está de veintinueve semanas, o sean, siete meses”).

Respecto a la puntuación, aunque no establece normas categóricas y puede haber oraciones de interpretación ambigua, este diccionario indica que lo habitual es poner coma después de esta locución cuando introduce una explicación, precisión o reformulación del elemento precedente (“Más del 60 % de la variabilidad en la tolerancia al dolor proviene de factores hereditarios, o sea, genéticos”); mientras que no suele ir seguida de coma si introduce una consecuencia: «Para ir a Ducati hay que ser muy valiente, o sea que creo que se quedará en Yamaha».

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir “En España se suele legislar de más, o sea que habrá que ver cómo adecuamos estas normas a nuestra legislación”, “Johnny Hallyday era una ‘grande gueule’, o sea, un bocazas” y “No entregará el acta de concejal, o sea que seguirá en el ayuntamiento”.

Finalmente, conviene distinguir entre la locución “o sea” y el adjetivo “ósea”, este sí escrito en una sola palabra y con tilde, con el que se alude a lo perteneciente o relativo al hueso: “médula ósea”, no “médula osea”; “masa ósea”, no “masa osea”, o “densidad ósea”, no “densidad osea”.

