Con carteles con la leyenda #NoSoyAviador y donde exigen su reinstalación inmediata, así como un alto a los despidos masivos, esta mañana alrededor de 50 trabajadores despedidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se manifiestan frente a Palacio Nacional.

Desde las 06:00 horas de este miércoles, los empleados cesados protestan con carteles y exigen que se les devuelvan sus fuentes de trabajo, lo cual aseguran fue injusto y arbitrario debido a que son personal que contaba con sueldos bajos y no desempeñaban cargos de alta dirección dentro de la institución federal.

Leonor Lovera, trabajadora del SAT en la Ciudad de México, aseguró que son más de 15 mil empleados de la institución los que fueron despedidos desde el 20 de diciembre y rechazó que sean “aviadores”

“Rechazamos que seamos aviadores, somos trabajadores de confianza que íbamos a trabajar y que percibíamos sueldos bajos, no son altos como muchas personas piensan. Somos 15 mil personas en todo el país que fuimos despedidos de manera injusta”.

Minutos después de iniciada la protesta, Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia, informó que desde el viernes pasado se están revisando cada uno de los casos de los empleados despedidos.

“Araceli”, extrabajadora del SAT en la Ciudad de México, señala que está de acuerdo en que haya una política de austeridad por parte del gobierno federal, pero esta debe de darse en los puestos con mayor remuneración y no en empleados que ganaban entre 8 y 10 mil pesos.

“Yo sólo ganaba 8 mil al mes, ese no es un puesto que sea costoso al país. El presidente Andrés Manuel debe de revisar bien al personal que se está despidiendo”.

Este lunes en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que revisará los casos de despidos de trabajadores de confianza en el SAT para no cometer injusticias, pero advirtió que han detectado “aviadores” o personal que cobraba dos o tres veces.

“Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15 o 20 años laborando y que además gana muy poco porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los que ganan muy poco, esos casos se van a revisar”, comentó.

El titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno también está revisando la nómina federal porque han encontrado qué hay quienes cobran sin trabajar.

“Hay aviadores, eso lo estamos cuantificando, y hay casos de quienes cobran dos o tres veces”, manifestó.

