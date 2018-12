La Ley de Ingresos de 2019 será publicada este jueves, luego de que fue firmada esta noche por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por los líderes de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que el presidente de la República se reunió con los secretarios del gabinete, líderes de las fracciones parlamentarias de Morena en las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como delegados especiales en los estados, a quienes les pidió redoblar esfuerzos a partir del 1 de enero.

“Hizo una reflexión en conjunto (…) Firmamos la Ley de Ingresos, Mario (Delgado) estuvo, y yo, se firmó por el presidente para su publicación”, puntualizó el senador tras la reunión con el presidente.

La reunión de fin de año del presidente con su gabinete y colaboradores se realizó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ahí pidió a los funcionarios y legisladores cumplir los compromisos hechos por su gobierno.

“Hizo un llamado para cerrar filas y para no incumplir los compromisos. Llamó a los funcionarios a actuar de manera humilde, sencilla, que no se mareen y no actúen de manera prepotente frente a los reclamos de la ciudadanía”, explicó Monreal.

El senador dijo que el presidente abordó también el tema de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, y pidió prudencia a su gabinete y a sus colaboradores.

“Lo lamentó profundamente, hizo con seriedad una reflexión, de que era un dolor que todo el pueblo sentía y que tenían que actuar con mucha prudencia para evitar cualquier polarización en el medio político, que se respetara a los adversarios y que se respetar a toda la población en su sentir”, relató Monreal.

Dijo que el presidente ordenó a su gabinete y colaboradores en las Cámaras a no tomar vacaciones, porque apenas llevan un mes de trabajo formal y “no se las merecen”.

“Incluso dijo una expresión coloquial: No hay vacaciones porque todavía no nos merecemos descansar”, expuso el senador.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior