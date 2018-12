El mariscal de campo de Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, manifestó su deseo de seguir en activo para la próxima campaña 2019 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

A sus 41 años de edad, el ya legendario quarterback declaró su gran deseo de seguir vigente en la NFL, “creo que lo haré. Lo he considerado por mucho tiempo. Tengo metas que cumplir no sólo el año que viene, sino más allá de eso y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda”.

Brady agregó en entrevista a la estación de radio Westwood One Sports, que dará todo lo que tiene sobre el emparrillado, tal y como siempre lo he hecho. “Sin duda será un desafío, espero seguir en activo a nivel de campeonato”.

Después de ganar otro título de división, es fácil para Brady insistir en que continuará su carrera como jugador profesional. Tal vez si la postemporada termina con otro trofeo Vince Lombardi en sus manos, podría volver a evaluar su futuro.

Las opciones de recepción no le hacen ningún favor a Brady, debido a que Josh Gordon se fue, Julian Edelman está lesionado y Rob Gronkowski no está en su mejor momento.

“He podido estar en una carrera que amo durante 19 años, me levanto todos los días emocionado de ir al trabajo, no creo que haya un regalo mejor en mi vida que tener eso. En mi corazón y mi alma, me encanta jugar el futbol”, dijo Brady.

