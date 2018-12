El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este miércoles el compromiso de su gobierno para que se conozca toda la verdad en torno a las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso; su esposo, el exgobernador y actual senador Rafael Moreno Valle; dos pilotos y un asistente.

Al ser cuestionado sobre las modificaciones en su agenda tras el accidente en Puebla y la campaña en su contra, el presidente López Obrador dijo que no modificará nada en sus actividades “porque el que nada debe nada teme, el que lucha por la justicia no debe de temer”.

“No me gusta andar por las ramas, la verdad había un ambiente que crearon lo conservadores de siempre, no todos, que actuaron de manera muy mezquina, la derecha de los conservadores además de la hipocresía”, dijo.

Dijo que esos grupos actúan bajo el anonimato y tienen la intención de calumniar bajo la consigna de que la calumnia, “cuando no mancha tizna, pero no van a manchar ni a tiznar”.

Reiteró que no asistió “para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, decidí actuar de manera prudente y no crear ninguna provocación”.

“No he pido hacer lo mismo con los familiares de la gobernadora de Puebla porque no ha habido la posibilidad, pero lo hice públicamente cada vez que hay una tragedia siempre procuro transmitir el pésame no lo hago en todos los casos porque no podría, pero es doloroso que en este caso cinco personas perdieron la vida”, puntualizó.Añadió que hizo el compromiso de llevar a cabo una investigación a fondo y no ocultar absolutamente nada sobre las causas de la tragedia.

Andrés Manuel López Obrador comentó que se encontraba en su casa cuando recibió la noticia del accidente aéreo en Puebla, “por lo que decidí subir un mensaje a mis redes sociales para que el gobierno en su conjunto actuara en efecto”.

En la misma conferencia, Carlos Alfonso Morán, subsecretario de Transporte, dijo que ya se han recuperado algunos instrumentos de vuelo de la aeronave de donde se espera, obtengan información importante para esclarecer los motivos que originaron el desplome.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presente en la conferencia de prensa, tomó la palabra y explicó que durante el funeral de la gobernadora de Puebla y las otras víctimas del desplome del helicóptero había unas “cuantas personas” manifestándose, con manifestaciones poco apropiadas.

Destacó que ella sólo quería transmitir que se trataba de un momento de duelo, pero añadió que las personas tenían derecho a manifestarse.

Dijo que el gobierno federal tiene la consciencia tranquila y eso fue lo que ella manifestó en el acto. Añadió que independientemente de este pequeño grupo fue recibida hasta con afecto durante la ceremonia. Recordó que el viernes pasado la gobernadora Martha Érika Alonso se comunicó con ella y se reunieron.

Finalmente, explicó que a nombre del gobierno de la república fue a Puebla a expresar sus condolencias y se sintió muy honrada.