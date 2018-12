Los viajes espaciales pueden parecer algo común en la actualidad, pero el 24 de diciembre de 1968, los astronautas Frank Borman, Jim Lovell y William Anders se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna como parte de la misión Apolo 8.

Durante ese viaje, la imagen más famosa de la Tierra que conocemos hoy en día fue capturada cuando Anders agarró su cámara y fotografió nuestro planeta que aparecía elevándose sobre el paisaje de la Luna.

Esa imagen, conocida actualmente como Earthrise, fue la primera ocasión en la que un humano lograba ver la Tierra desde una distancia tan lejana. Además, fue incluida por la revista Time como una de las cien fotografías que cambiaron al mundo.

La panorámica fue tomada durante la cuarta órbita de la nave espacial, sin embargo, luego de un cambio de trayectoria, fue la primera vez que los tres astronautas pudieron ver la Tierra asomándose por el horizonte lunar.

En una entrevista con la BBC, Anders reveló que ninguno estaba preparado para ver semejante escena. “No sé quién lo dijo, quizás todos nosotros dijimos: ‘Oh, Dios mío. ¡Mira eso!’ Y subió la Tierra. No habíamos discutido sobre el terreno, sin información, sin instrucciones sobre qué hacer. En tono de broma dije: ‘bueno, no está en el plan de vuelo’, y los otros dos tipos me gritaban que les entregara cámaras. Tenía la única cámara a color con una lente larga. Así que le pasé una cámara en blanco y negro a Borman. No puedo recordar lo que le pasé a Lovell. Todos gritaban por las cámaras y comenzamos a alejarnos”.

De acuerdo con Business Insider, tanto Borman como Anders querían llevarse el crédito de la foto, pero fue hasta después de leer las transcripciones de las conversaciones que se reveló que Borman fue quien se dio cuenta del momento y tomó una imagen en blanco y negro, pero su presión obligó a Anders —quien era el encargado de tomar las fotografías de la misión— a capturar Earthrise.

