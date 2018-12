Si hay un triunfador en el mundo de los relojes inteligentes ese ha sido, sin lugar a dudas, el Apple Watch. Se ha convertido en el aparato que marca el ritmo del gremio de la electrónica de consumo y le ha valido para colocarse a la altura de Xiaomi como vendedor mundial de ‘wearables’, un trono construido gracias a la ‘Mi Band’, su medidor de actividad ‘low cost’. La máquina de la manzana ha ganado enteros con su cuarta edición, que pudimos probar en Teknautas, y se ha convertido en el objeto de deseo para muchos. Sin embargo, hay otros tantos que no tienen un dispositivo iOS con el que hacerlo funcionar, no se pueden permitir 400 euros en un producto así o simplemente, no les convence por su diseño o funcionalidades.

Pues para aquellos que no quieren pagar lo que cuesta el Apple Watch o simplemente lo detestan, aquí van unas cuantas alternativas de relojes inteligentes. Da igual que tengas Android o iOS, que son compatibles con ambos sistemas operativos. Tienes propuestas de grandes marcas como Samsung o Huawei, deportivas como Garmin o Polar o 'indies' como TicWatch o Misfit. Aquí va una selección para que encuentres alternativa en tu muñeca a la manzana. Las otras 'grandes' propuestas Samsung Gear Watch Samsung Gear Watch. (Samsung) Samsung es uno de los que quiso salir de la dualidad iOS/Android y apostó por Tizen. En un primer momento, creó un ecosistema para sus teléfonos, posteriormente abrió el puño con Android y finalmente lanzó también aplicación para el iPhone. Al principio tiraron por un diseño peculiar (incluso lanzaron un modelo rectangular, bastante monstruoso por sus dimensiones) pero poco a poco fueron abrazando las líneas circulares y el diseño más tradicional. Su último reloj, el Gear Watch da fe nuevamente de esto. Está disponible en dos tamaños: 42 milímetros con 1,2 pulgadas de pantalla y 46 milímetros con 1,3 pulgadas de pantalla. Ambos cuentan con un panel circular Súper AMOLED, con tecnología ‘Always on Display’ para no tener que encenderlo para acceder a la información. El de mayor tamaño viene con una batería de 472 mAh, mientras que el otro modelo se queda con 270 mAh. Tiene sensor de pulso cardíaco y diseño resistente a cinco atmósferas de presión y certificación iP68. Además del sensor de latidos, tiene giroscopio, barómetro y acelerómetro. Por no mencionar su control giratorio en el bisel. Tiene 4GB de memoria interna y, gracias a una colaboración con Spotify, los usuarios pueden escuchar canciones de la plataforma sin conexión. Hay una versión 4G, que gracias a las ‘apps’ de mensajería, teléfono o mapas te dará cierta autonomía gracias a una eSIM. Por lo demás, incluye monitorización del sueño (incluyendo detección de fase REM), alerta de estrés (ofrece ejercicios alternativos) así como 39 entrenamientos e integración con Bixby para la detección y conteo de calorías. Puedes encontrarlo en Amazon desde 279 euros. Huawei Watch GT Aunque fue un fabricante fiel a Android Wear OS, Huawei ha decidido dar un paso al lado y lanzar su propia alternativa. Fruto de esta decisión ha nacido Huawei Watch GT. Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas. La pieza central pesa, sin correa, 46 gramos y está fabricado en acero inoxidable. También tiene una versión deportiva. Cuenta con 16 MB de RAM y 128 MB de memoria interna. Son dos especificaciones muy condicionadas por el asunto de decidir apostar por su propia plataforma. Es un reloj muy orientado al deporte. Incluye una interfaz de anillos de actividad que recuerdan a los que incorpora Apple en su Watch. Incluye aplicaciones predeterminadas, con entrenamientos básicos hasta programas más avanzados para los expertos. Cuenta por supuesto con resistencia al agua y un modo natación. Cuenta con acelerómetro y giroscopio. Su gran baza es la batería. Si apagas todo, excepto pantalla y notificaciones, aseguran que la autonomía puede alargarse hasta 30 días. Con la monitorización del corazón y dos entrenamientos de 90 minutos a la semana, aseguran que se extiende hasta 15 días. Con el GPS (incluye también con Glonass y Galileo) activado y demás funcionalidades al 100%, la vida útil se extiende durante 22 horas. Puedes encontrarlo en Amazon desde 199 euros. Los ‘indies’ TicWatch C2 Mobvoi. Probablemente ese nombre no te suene lo más mínimo. Se trata de una empresa china, creada por extrabajadores de Google, Yahoo, Huawei o el MIT, que se han especializado en el campo de la inteligencia artificial así como el procesamiento del lenguaje. Sin embargo, desde hace un tiempo hasta ahora han probado suerte con dispositivos físicos. Uno de los últimos fueron los Ticpods Free, una suerte de ‘Airpods’ todoterreno que probamos en Teknautas. También tiene un reloj inteligente, el TicWatch. Concretamente el TicWatch C2, estrenando recientemente. Cuenta con un diseño muy sencillo que recuerda a los relojes más tradicionales. Su caja de acero inoxidable está disponible en tres colores diferentes. Utiliza Android Wear OS. Tiene un panel Super AMOLED de 1,3 pulgadas. Aunque no cuenta con un sensor lumínico que ajuste el brillo, dispone de cinco niveles diferentes. La autonomía es de 400 mAh. Día y medio con un uso contenido. Con todas las funciones a tope, te dará para pasar pasar lo jornada. Por lo demás, cabe comentar que al utilizar el SO de Android tienes la posibilidad de utilizar Assistant. Además de las acciones típicas, podrás pedirle también controlar los aparatos conectados que tengas en casa, así como utilizar Google Pay. Para realizar deporte, tienes una app propia. Puedes encontrarlo en su web desde 199 euros. Misfit Vapor 2 Aunque es cierto que Armani, Montlanc y otros tantos fabricantes de moda y relojes han sacado sus modelos, hemos escogido a Misfit por su tradición con los ‘wearables’. No en vano esta ‘startup’ fue responsable de una de los accesorios tecnlógicos para vestir que más unidades vendió cuando comenzó este fenómeno tecnológico. Sin embargo, al aumentar la competencia se diluyó su influencia y su presencia en el sector. Este otoño renovó su reloj estrella, el Misfit Vapor, con una nueva edición que saldaba alguna de sus deudas pendientes. Se trata de una máquina muy elegante que ahora se actualiza con GPS y NFC para pagos (siempre que se utilice con Android, que Apple nada más rácano con esta funcionalidad). Cuenta con dos tamaños. El más pequeño dispone de una pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas y 31 milímetros de diámetro de caja, mientras que el mayor se queda 1,4 pulgadas y 46 milímetros de diámetro. Las diferencias de tamaño también se dejan ver en la batería 300 mAh frente a 330. Su mayor problema, mantener un procesador un pelín desfasado el Qualcomm Snapdragon 2100, cuando tenían posibilidad de tener el 3100, más actualizado. Sobre el software comentar que utiliza Wear OS y que no tiene ningún software adicional a la hora de incluir entrenamientos, más que los nativos de Google. Eso sí, es compatible con Assistant. Puedes encontrarlo en Amazon desde 168 euros. Los más deportivos Garmin ForeRunner 235 Es uno de los grandes clásicos si quieres un dispositivo centrado especialmente en el deporte. Su caja es de 45 milímetros y 1,23 pulgadas. Está especialmente indicado para aquellos que hacen atletismo o ciclismo, ya que hace una gran medición de este tipo de disciplinas. La autonomía es uno de sus principales reclamos: 16 horas con el GPS activado hasta 12 semanas sólo en ‘modo reloj’. Sin embargo, estos valores siempre están condicionados al brillo, uso del pulsómetro, etc.. Cuenta con un diseño circular y pantalla a todo color, a diferencia de los modelos más básicos del fabricante. Incluye GPS y GLONASS (así como el altímetro) sistemas que combina para ofrecer una mejor ubicación en exteriores. Para la monitorización en interiores, se basa en el acelorómetro así como el pulsómetro. Te permite descargar mapas para hacer seguimiento desde el reloj y monitorizar directamente tus entrenamientos. También cuenta con funciones típicas de reloj inteligente, como monitorización del sueño, gestión de notificaciones, llamadas así como descargar y utilizar widgets y aplicaciones. Puedes encontrarlo en Amazon desde 179 euros. Polar V800 HR Si eres un loco de la natación y buscas un reloj que te ayude a monitorizar tus entrenamientos, aquí la oferta se reduce. Es cierto que tanto Apple como Samsung, con su alianza con Speedo, han intentado sumarse a este carro. Pero en los mentideros especializados coinciden en señalar a un rey único de esta categoría: el Polar V800. Además de ofrecer monitorización de muchos deportes, permite también hacer una medición muy exacta de tus sesiones en aguas abiertas o en la piscina. Mide las brazadas, el índice SWOF (un índice para mejorar la distancia que recorres por brazada) y detecta automáticamente cosas como el estilo. La mala noticia, que no cuenta con sensor de pulsaciones en la muñeca por lo que tendrás que recurrir a la tradicional banda. Lo mejor, de este modelo su facilidad de uso y su batería, hasta 16 horas en modo de entrenamiento. Puedes encontrarlo en Amazon desde 289 euros.

Esta notaoriginalmente se publicó en El Confidencial