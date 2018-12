Nuria Diosdado se dice en su mejor momento, pero su prioridad es que el nado sincronizado esté lo mejor rankeado posible, antes de retirarse, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serían el escenario ideal.

“Me siento totalmente plena; si algo me sucede y no pudiera asistir a Tokio, de todos modos me sentiría feliz, completa, porque en lo personal, he hecho más de lo que esperaba de mí”, confesó la tapatía, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “No esperaba ser dos veces olímpica, yo no era la niña estrella del deporte, desde pequeña siempre fui contra corriente”.

Diosdado ganó siete medallas doradas en Barranquilla 2018 —sus últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe—, preseas que la llenan de optimismo para encarar el próximo año el Mundial en Corea y los Juegos Panamericanos en Lima, Perú.

“Fue un año muy bueno para nosotros, los Centroamericanos es la competencia que nos impulsa y llena de energía para avanzar en el ciclo olímpico. Pero, como deportistas, no vamos a vivir siempre, ahorita veo más factible poderme retirar en Tokio, sería increíble cerrar ahí, pero no me quiero adelantar, sería maravilloso cerrar con tres Juegos Olímpicos”, dijo la tricolor de 28 años.

Fe en nuevo sexenio. En la transición de poderes, en la que Ana Gabriela Guevara tomó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Nuria Diosdado aprovechó para hacer una petición en apoyo al nado artístico. “Tuve oportunidad de hablar con Guevara, le expresé lo que necesitamos, ella fue atleta y sabe la burocracia a la que nos enfrentamos, porque el atleta no puede perder el tiempo”, resaltó. “Necesitamos que exista efectivad y si el presupuesto no es alto, al menos que se trabaje en una estrategia para la natación”.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal