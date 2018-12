La actriz desmintió los rumores acerca de una posible participación en la nueva entrega de Star Wars para retomar el papel de Padme Amidala

Natalie Portman desmitió los rumores acerca de su participación en la nueva película de Star Wars en el papel de Padme Amidala.

La actriz interpretó a la senadora en los primeros tres episodios de Star Wars en donde conoce a Anakin Skywalker con quien tiene dos hijos: Luke Skywalker y Leia Organa; sin embargo muere momentos después de dar a luz.

En una entrevista con Buzzfeed, Portman afirmó que no tenía idea de los rumores y al no saber nada acerca de una posible participación dijo que era totalmente falso.

“¿De verdad? No sé nada sobre eso. Supongo que no es verdad porque no sé nada de eso todavía”, contestó al ser interrogada por su posible regreso a Star Wars.

Los rumores surgieron después de que revivieran algunas de las historias de las primeras películas con varios spinoffs.

Hasta el momento se sabe que Star Wars episodio IX estará bajo la dirección de J.J. Abrams, sin embargo no se ha revelado más acerca de la historia.

Por el momento la franquicia tiene en puerta la grabación de las series: The Mandalorian y Cassian Andor en la que participará Diego Luna.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

