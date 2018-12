La impactante celebración de River Plate por la Libertadores

“Hace tres años, cuando ganamos la Libertadores 2015, fue un sueño hecho realidad y me acuerdo de las palabras cuando me dieron la oportunidad de expresarme y les dije de corazón a los hinchas que íbamos por más, ¿Se acuerdan?, no solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo y va a quedar eterna, para siempre, en nuestros corazones, ¡gracias!”, fueron las palabras de Gallardo.

Así, River pudo estar entre su gente, luego de una final especial, que no se jugó en Argentina por la violencia desatada a las afueras del Monumental en el juego de vuelta.