La temporada fuerte de compras, con los regalos navideños, intercambios y de Reyes, puede dejar temblando tu cartera. Te contamos cómo evitarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- La recta final del año siempre pone a temblar nuestra cartera: es la época de las grandes promociones y las compras navideñas. Pero, aunque no lo creas, puedes darte un capricho y, aun así, iniciar 2019 sin deudas.

Todo es cuestión de manejar las emociones. “Tan sencillo como que nunca debes ir al supermercado cuando tienes hambre, porque comprarás de más”, explica Nicola Lacetera, doctor del MIT e investigador de la Universidad de Toronto y del National Bureau of Economic Research en EU. Y lo anterior no sólo se debe aplicar cuando se hace la despensa, sino en cada una de nuestras adquisiciones.

La clave está en no dejarnos llevar por la euforia para convertirnos en consumidores inteligentes. Fabiola Armendáriz, responsable del área de capacitación de Educación Financiera de Citibanamex, explica que conocer “las trampas del deseo” a las que estamos expuestos evitará comenzar 2019 con nuevas deudas en la tarjeta, nos hará consumir acertadamente y evitar gastar en algo que tal vez no necesitemos.

“Distingue la obsolescencia comercial de la funcional. Una cosa es que no sirva y otra es que esté pasado de moda”, agrega Armendáriz. “También hay que conocer las necesidades reales de los deseos y no está mal cumplirlos, pero tiene un impacto en nuestro presupuesto: si no está planeado, puede afectar la cartera”.

Cómo ser un consumidor inteligente

