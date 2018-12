La eliminación de la compensación universal diluye las ventajas de la baja en las tasas de impuestos, advierte

Pero con la eliminación de la compensación universal, cuando quieran recuperar ese IVA a favor se van a encontrar con un “calvario”.

La compensación universal es una facilidad administrativa que permite al contribuyente con un saldo a favor del IVA compensar o pagar otros impuestos con ese saldo de manera automática y sin previa autorización de la autoridad, pero que fue eliminada con la reforma al artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos.

“Nosotros no creemos en el argumento que se ha venido dando de que ahora va a ser más rápida la devolución de impuestos, porque la experiencia nos ha dicho con el tiempo que eso no va a ser fácil, y nos preocupa que esto provoque prácticas indebidas de coyotaje y corrupción en el proceso para apurar las devoluciones”, añadió el directivo de Coparmex.

De acuerdo con el empresario, el problema de la compensación universal será para las empresas que tienen una tasa menor a la general de IVA que es de 16 por ciento, como será el caso de las que se encuentren en la franja fronteriza una vez que inicie el estimulo fiscal, ya que esos contribuyentes tendrán saldos a favor y van a tener que pedir devolución de impuestos, lo que desde ahora prevé que se va a complicar.

“Por si solo el beneficio está bien, habrá que ver la operatividad, pero una de las cosas que vemos es que no va a ser fácil la devolución de saldos a favor, porque antes las empresas podían aplicar un saldo a favor de IVA contra ISR y no había problema, pero ahora con lo que se aprobó en el Congreso prácticamente ya no va a ser posible hacer eso y es probable que las empresas que pidan la devolución se tarden mucho en obtenerla”, argumentó Esquer en entrevista con El Sol de México.

El tema del beneficio a la franja fronteriza mantiene más incertidumbre en el sector que entusiasmo. Hasta el momento sólo se conoce su existencia, pero no hay detalles sobre cómo van a operar, lo que genera mucha especulación a unos días de que empiece el año.

“Esto tiene en la ignominia, opacidad e intranquilidad al sector empresarial, que no sabe cómo va a amanecer el 1 de enero”, subrayó.

Para conocer los detalles hay que esperar el decreto federal que dará luz verde a la reducción del IVA y el ISR en los municipios del norte del país, sin embargo, que la medida se aplique mediante esta vía tampoco es optimista.

“Hay un problema con que sea con un decreto y que no esté en una ley, porque significa que cada año se va a tener que refrendar. Esto genera dificultades a un inversionista al momento de pensar a largo plazo porque si el día de mañana a alguien se le ocurre que ya no es buena idea la reducción de impuestos en la frontera se acaba el decreto, en ese sentido no puedes hacer una planeación a largo plazo”, apuntó Esquer.

De esta manera, el empresario señaló que sólo resta aguardar a la publicación de las reglas con las que va a operar el beneficio, con la esperanza de que haya mayor certidumbre para el sector.

