Trump advirtió que el país atravesaría un cierre de gobierno “muy largo” si los demócratas no cedían en su demanda de recursos para la valla, una de sus grandes promesas de la campaña de 2016.

“Espero que no, pero estamos totalmente preparados para un cierre muy largo”, dijo durante un evento en la Casa Blanca el viernes.

Solo los servicios vitales y de seguridad nacional se mantienen operando durante un cierre del gobierno.

Las negociaciones en el Capitolio, sede del Congreso en Washington D.C., no llegaron a ningún acuerdo de presupuesto federal.

Pero oficinas administrativas que son consideradas no esenciales, desde áreas del Departamento de Estado hasta la administración de parques nacionales, son cerradas y sus empleados enviados a casa hasta que haya recursos para su operación.

¿Cómo se llegó a este punto?

El Senado no llegó a un acuerdo para aprobar un paquete de presupuesto para el gobierno federal.

En la Cámara de Representantes se había aprobado un proyecto el jueves por una mayoría de 217 votos, casi todos de los republicanos, contra 185 de demócratas e independientes.

Qué pasará con el muro que Trump quiere construir en la frontera con México tras perder los republicanos la Cámara de Representantes

El proyecto fue enviado al Senado, pero los legisladores en esa cámara no llegaron a un acuerdo y la noche del viernes se retiraron del Capitolio sin aprobar el financiamiento.

Los líderes demócratas, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, se niegan a financiar el muro fronterizo tal y como lo pide Trump.

Eso llevó al cierre parcial del gobierno, el tercero ocurrido en 2018.

A principios de enero, la nueva legislatura en la Cámara de Representantes tendrá mayoría de demócratas, lo cual dejaría a Trump y los republicanos en desventaja para su propuesta de presupuesto.

En el Senado, los republicanos mantienen la mayoría.

¿A quién afecta el cierre?

Una cuarta parte de las agencias federales, incluidos los departamentos de Seguridad Nacional, Transporte, Agricultura, Estado y Justicia, se verán afectados desde este sábado con el cierre.

También los parques nacionales y los bosques administrados por el gobierno cerrarán.

En cambio, los programas federales sobre pensiones y atención médica continuarán funcionando, al igual que el Ejército y la Marina, la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera, el Poder Judicial federal, el control del tráfico aéreo y la seguridad aeroportuaria.

Las operaciones de fuerzas militares no son afectadas por el cierre parcial del gobierno.

El Servicio Postal, que entrega millones de paquetes para antes de Navidad, tampoco se verá afectado, ya que es una agencia independiente.

Más de 400.000 empleados del gobierno tendrán que quedarse en casa sin recibir sueldo, o trabajando pero sin remuneración.

¿Qué dijo Trump?

El presidente de EE.UU. acusó a los demócratas de “menospreciar el concepto de un muro” al que consideran “anticuado”.

“El hecho es que no hay nada más que funcione, y eso ha sido así durante miles de años. Es como la rueda, no hay nada mejor”, escribió Trump en Twitter.

“En Israel, el muro tiene un 99,9% de éxito”, agregó. “¡No será diferente en nuestra frontera sur!”.

El presidente incluso publicó una ilustración de cómo sería la valla fronteriza que quiere instalar en los 3.100 km de frontera que comparte EE.UU. con México.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018