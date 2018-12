Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Jesusa Rodríguez Ramírez, Senadora de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se alegra de que, por fin, los artistas de México se muestren preocupados por la asignación del presupuesto que la administración de Andrés Manuel López Obrador dio a la cultura para 2019, cosa que no habían hecho con otros gobiernos, y también los invita a retribuirlo que el Gobierno les da en becas con trabajo comunitario.

“Me da mucho gusto que los artistas se quejen, que se preocupen. Porque han pasado mucho años en donde yo he visto, porque es mi gremio –no hay peor gremio que el tuyo, pero es mi gremio–, y en todos estos años no se han preocupado. Estoy feliz de que se preocupen, que se quejen, que exijan, pero también que devuelvan. Si les van a dar una beca que se vayan a las comunidades un año; si van exigir presupuesto para el cine, que también hagan retribución social porque esto nunca ha funcionado. Las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) fueron para cooptar a los artistas y ahí estuvieron con su beca –muchos– metidos en su casa. Ya es hora de que eso cambie. Me da gusto de que se quejen, que se preocupen, pero para nada creo que este Gobierno lleve un presupuesto en contra de la cultura, sería también absurdo”, aseveró Rodríguez Ramírez en entrevista con SinEmbargo.

La artista se pronunció por el cambiar el sistema de distribución de becas otorgadas por el Fondo Nacional por la Cultura y las Artes a las que sólo tienen acceso pequeños gruposde artistas ya reconocidos.

“En el momento en que tu hagas una retribución verdadera, harás un cernidor de haraganes. Nadie va a querer una beca si tiene que ir a trabajar realmente a las comunidades. Ya con eso tienes. Con que funcione un aparato de retribución real, ya con eso se compone el Fonca. Yo pienso que es bien sencillo, nada más que no había disposición política y ahora la va a haber, afirmó.

“El papel del artista debe ser el que siempre ha tenido que ser, lo dijo Diego Rivera y lo dijo con gran claridad: ‘el único artista que vale la pena es el que está con su pueblo y el que trabaja para su pueblo’, ese es el verdadero artista. Lo que hicieron las políticas públicas en los últimos sexenios fue alejar a los artistas de su pueblo. Pero voy a decir una cosa: los artistas de este país están en el pueblo más pobre: una artista textil no la encuentro en la Cineteca Nacional [de la Ciudad de México]. A mí me asombran los artistas del pueblo, lo que he visto, la producción que hay en México que viene de abajo es la de más vanguardia y la de resistencia. Que todavía sobrevivan los diseños significa que hay un trabajo de 500 años y que están descolonizados de la mente, cosa que yo no veo en el cine nacional, ese esta totalmente colonizado”, expuso la legisladora federal.

El argumento surge como respuesta a la inconformidad de artistas como Daniel Giménez Cacho, Alfonso Cuarón, Diego Luna, Tenoch Huerta y Daniel Cosío, que hicieron pública sus protestas ante el supuesto recorte a la Secretaria de Cultura en la propuesta del Presupuesto de Egresos 2019.

Las quejas estuvieron acompañadas de una manifestación realizada el pasado 19 de diciembre frente a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Sergio Mayer, titular de la Comisión de Cultura, fue el encargado de recibir a los inconformes que expresaron su preocupación por la supuesta falta de prioridad del sector para el nuevo Gobierno federal.

UNA ARTISTA EN COMUNIDAD

Dedicada al teatro desde niña, Jesusa Rodríguez se ha posicionado en nuestro país como una artista crítica de la realidad y del sistema político. Junto con su pareja, Liliana Felipe, hizo de la farsa y el cabaret el lugar idóneo para la discusión de la política mexicana desde los años setenta.

Sus dos pasiones son la arqueología y el teatro. En la segunda ha sido actriz, directora, escenógrafa e incluso barrendera, “porque el teatro es un arte integral”. Su trabajo ha estado siempre caracterizado por la crítica a las convenciones de género y de pensamiento, una actividad que ella llama “teatro periodístico”, por la coincidencia con los acontecimientos diarios.

“Empecé en el año de 1977 y para 1988 llegó la tragedia que se llamó Carlos Salinas de Gortari y yo vi esa tragedia venir. Cuando le pusieron la banda presidencial me espanté y dije: ‘¡este hombre va a destruir este país!’, además del gran fraude que ocurrió. Desde entonces me dediqué a conocer la realidad política y salir del confort del arte teatral, para hacer un teatro más comprometido social y políticamente”, narró la actriz.

Jesusa explicó que la definición de su trayectoria la determinó una experiencia del año 2000, cuando trabajó en la red de Salud con las mujeres indígenas en 17 estados de la República Mexicana.

“Ahí me di cuenta de que vivía en otro país, que las mujeres estaban totalmente olvidadas, que las mujeres indígenas sostenían este país, que era en ellas donde estaba la verdadera esperanza de un cambio y que el sistema las oprimía al extremo. Eran las que cargaban con todas las tareas, con los hijos, con el trabajo y con el sustento del planeta. Entonces me asombré y aprendí mucho de las mujeres indígenas, de las más pobres, todavía me siguen asombrando. Ahí Liliana y yo decidimos que teníamos que hacerlo de otra manera, que no podíamos estar tampoco en una zona de confort, que aunque tuviera el riesgo de la libertad de expresión no llegaba a un trabajo profundo para poder devolverle al país todo lo que te da a nivel de educación, de bienestar y de entretenimiento”, reflexionó la Senadora.

También afirma que cree en las mujeres y en su relevancia como agentes de cambio para el país. Ellas siempre han sido sus aliadas para escalar artística y políticamente. Fue Elena Poniatowska quién la presentó con Andrés Manuel López Obrador y su proyecto, con el que ha colaborado de lleno desde el año 2006.

Jesusa Rodríguez es lesbiana, por lo que se ha enfrentado con algunas estigmatizaciones que para ella no tienen la mayor importancia. No obstante, la Senadora reconoce que aún se ejercen acciones de opresión en contra de las minorías e insta a un cambio cultural en la que los varones suelten los privilegios de los que siempre han gozado.

“Nunca he tenido dificultad de ser lesbiana y de ser mujer porque no creo en eso. A mí me da exactamente lo mismo ser hombre, ser mujer o ser contrasexual, plurisexual o ecosexual, me da exactamente lo mismo. Sí creo que hay una gran opresión hacia las minorías, sí creo que los varones están montados en sus privilegios. Y así como vemos una gran pugna por los beneficiarios del régimen de no querer dejar sus privilegios, a nivel macro vemos una gran pugna de los varones en el mundo por no soltar sus privilegios. Ha llegado el tiempo de las mujeres en el sentido de lo femenino, no solamente de las mujeres en cuestión genital; de un cambio de cosmovisión que se inclina hacia lo que llamamos femenino (…) y ya es hora de que los varones que se han montado 5 mil años en sus corbatas suelten su racionalidad y comprendan que no es una lucha entre hombres y mujeres, que es un asunto de igualdad y que tienen que soltar sus privilegios”, agregó Jesusa Rodríguez.

A pesar de haberse proclamado con un Gobierno plural, el nuevo Gobierno de López Obrador no ha presentado de manera expresa una agenda especifica para las mujeres. Sin embargo, Rodríguez sostuvo que la lógica de este nuevo Gobierno se reflejará en políticas públicas con una agenda contra el neoliberalismo, el colonialismo, a favor de las minorías y en pro del respeto de los animales.

UN CAMBIO DE ÁNIMO PARA GENERAR LA TRANSFORMACIÓN

Al cuestionarle sobre las polémicas que han generado algunas de las decisiones del Gobierno de AMLO, como la Guardia Nacional, mecanismo de seguridad al que se han opuesto organizaciones de la sociedad civil, Rodríguez llamó a “tener paciencia” y a tener un ánimo más alegre, que corresponda con el final del régimen priista.

También, dijo, está consciente de que aún persisten prácticas políticas “horribles” que son parte de una inercia que se transformará en su momento.

“Hay que tenerle paciencia al Presidente de la República porque él tiene presiones fuertísimas con las que tiene que saber lidiar (…) Cuando gana un movimiento popular sube una nata también de gente que luego hay que echar para afuera. No podemos esperar la pureza después de 80 años de corrupción. Hay que tener paciencia, pero también hay que ir trabajando. Ya ahorita no se puede pensar en que la gente esté en su casa y decir: ‘¡A ver, arrégleme el país!’, porque eso quiere decir que realmente no quieres que cambie nada. Hace mucho que tenemos que estar en la calle todos los artistas, todos los científicos y ahora toda la gente. El pueblo va por delante, cinco pasos delante de todos nosotros, me refiero a la gente humilde, a la que ha tenido menos oportunidades. Me parece que estamos en el mejor momento posible”, afirmó.

“Y entonces lo que pido a la gente es: ¡Alégrate vamos a hacerlo con felicidad, como hace la naturaleza, ya acabamos con el viejo régimen! Vamos a construir uno con toda la alegría posible, ya bastante dolor causaron con 250 mil muertos y 40 mil desparecidos”, dice Jesusa Rodríguez. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Paciencia para revertir inercias y tendencias, pidió Rodríguez, que encuentra como un fenómeno normal la continua oposición. “Ha de ser horrible haber estado tantos años del lado incorrecto de la historia”, dijo, luego de insistir en la necesidad de sentirse felices por lo que se ha logrado en las últimas elecciones.

“Ahorita lo que pide el país es vamos a hacer cosas y vamos a hacerlo con toda la alegría . Yo veo mucha tristeza, mucho encono, cuando estamos en un momento de la felicidad: nos quitamos de encima un régimen de corrupción y de analfabetas funcionales como Enrique Peña Nieto… fíjate hasta dónde llegamos hasta Peña Nieto: peor que con Fox o Calderón. A mí siempre me dieron vergüenza los presidentes de México, es la primera vez que estoy orgullosa y ahora me toca estar en otra posición, yo ya no estoy del lado de Andrés Manuel o en su contra: yo estoy del lado de un pueblo que quiere salir adelante. Y entonces lo que pido a la gente es: ¡Alégrate vamos a hacerlo con felicidad, como hace la naturaleza, ya acabamos con el viejo régimen! Vamos a construir uno con toda la alegría posible, ya bastante dolor causaron con 250 mil muertos y 40 mil desparecidos”, concluyó.

