San Pedro Pochutla. – Postrado en una silla de ruedas e incapacitado por el resto de sus días, Eder Jacinto Ruiz, quien laboraba como policía municipal, exige al edil Víctor Cruz Vázquez, de San Pedro Pochutla, el pago completo para su indemnización y acuerdos logrados en dos sesiones de cabildo.

Eder Jacinto era elemento de la Policía Municipal comisionado en San Pedro Pochutla; sin embargo, el pasado 24 de enero cuando resguardaba un baile popular en la comunidad de San Rafael Toltepec, fue agredido de un balazo a la altura de la columna que lo dejó parapléjico.

A once meses de la agresión en el cumplimiento de su deber, el elemento refiere que el presidente municipal Víctor Cruz, no ha cumplido con los acuerdos pactados en dos sesiones de cabildo llevado a cabo el pasado 23 de febrero y 20 de abril de este año.

En las sesiones de cabildo el edil se comprometió a adquirirle un terreno para su vivienda, conseguirle un local comercial, inscribirlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como derechohabiente, una pensión vitalicia ya que no volverá caminar, y una indemnización justa de acuerdo a lo que marca la ley, no obstante, no ha cumplido explica el policía municipal.

Relata el elemento que el edil le estaba haciendo la entrega de un cheque por la cantidad de 255,496.20 (Doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis pesos con veinte centavos) que no recibió porque no corresponde al acuerdo de sesión de cabildo donde se comprometió a entregar la cantidad de 350,000.00 (trescientos cincuenta y seis mil pesos) y los cinco puntos mencionados.

Eder dijo que de su sueldo que percibe debe pagar sus gastos médicos y las terapias que lleva por su lesión, y que no tenía los servicios de seguro social.

“De mi quincena tengo que comprar pañales, terapias, medicinas, ya que tengo restos de la esquirla de la bala, además de gastos de traslado y mantener a mi familia, es por eso que exijo que el presidente municipal cumpla con su palabra”, expresó.