Después de lo que fue el Mundial de Clubes de Chivas, Ángel Zaldivar fue presentado de forma oficial en las redes sociales de Rayados de Monterrey.

Con una carta más que emotiva, el futbolista se despidió del Rebaño con unas palabras en Instagram.

En la misma deja en claro su sentimiento por el club, la institución que lo eligió hace 15 años.

¡Hasta siempre, crack!

La carta:

“Me despido del club que me vio nacer, crecer y llegar a ser profesional en el fútbol. Llegue siendo un niño y me voy 15 años después con triunfos y derrotas, mucho aprendizaje y crecimiento, siempre deje el alma por estos colores, pasamos momentos muy buenos ganando títulos y festejando con ustedes, y otros no tan buenos que sufrimos pero siempre trate de mantener el orgullo y prestigio que este club se merece. Solo me queda agradecer a los técnicos, utileros, staff, directivos por su ayuda. Jorge Vergara y Amaury Vergara gracias por darme la oportunidad de ser profesional. A todos mis compañeros y amigos que compartí cancha mucho tiempo.

Gracias Chivas Gracias a toda su afición por sus aplausos, a los que me apoyan y siempre creyeron en mí y los que no también porque me hicieron más fuerte”.

Esta nota originalmente se publicó en Bolavip