El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat afirmó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que, con su gobierno, llegó la hora del Sur y el Sureste del país.

Al intervenir en la presentación del programa Nacional de los Pueblos Indígenas, el mandatario oaxaqueño dejó en claro que en Oaxaca “pregonamos el federalismo, no aquel que soy federalista cuando me va bien y soy centralista cuando no me toca nada”.

Afirmó que desde Oaxaca se desea escribir la nueva narrativa de México desde la visión de los pueblos indígenas.

Celebró el nuevo pacto entre la Federación y los pueblos indígenas que permite tener a los pueblos voz y voto, por lo que ahora cuando se hable de federalismo se hablará de los pueblos indígenas.

PRESENTAN PROGRAMA NACIONAL

A su vez, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, presentó ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas.

Explicó que el esquema tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público en el marco de una nueva relación con el estado mexicano.

Expuso que se busca fortalecer la autonomía, instituciones, cultura e identidad de las comunidades con procesos de diálogo, los acuerdos y la consulta.

Destacó que el Programa Nacional de Pueblos Indígenas contempla innovaciones históricas que transformará la vida de las comunidades.

Indicó que por primera vez, los recursos públicos serán ejercidos directamente por los pueblos sin intermediación, ni tutelaje.