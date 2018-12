Si se puede rectificar en el presupuesto a las universidades, también se puede rectificar en la selección de los equipos de trabajo. Nos cuentan que ya hay titular de la Coordinación Nacional de Danza y que ya empezó a hacer una revisión de la oficina que recibe, se trata de Nina Serratos. Su trayectoria, sin duda, es amplia. Ha sido secretaria de Cultura local, coordinadora del Sistema de Teatros del entonces Distrito Federal y directora de la Compañía Nacional de Teatro del INBA, entre otros cargos. Una mujer institucional, nos dicen. Aunque el ex bailarín Cuauhtémoc Nájera no está todavía fuera de la jugada, pues en radiopasillo sigue el rumor de que contribuirá a la Cuarta Transformación pero desde la dirección artística de la Compañía Nacional de Danza. Ya veremos.

Un logro excluyente

A pesar de las críticas de grupos feministas y de mujeres intelectuales y artistas que manifestaron su oposición porque el logo del gobierno federal no es incluyente y sólo tiene a hombres que marcaron la historia de México, hasta ahora el logo no presenta a mujeres que también han aportado mucho a nuestro país. La imagen no se ha modificado nadita y la única figura femenina que ha aparecido en un acto público del presidente es Sor Juana Inés de la Cruz, cuya imagen se incluyó en el AMLOFest. Pero hay muchas más mujeres creadoras, activistas y heroínas que bien podrían ser parte de la identidad del gobierno federal y no han sido incluidas. El vocero presidencial, Jesús Ramírez, sólo ha dicho que en algún momento rendirán homenaje a mujeres como Leona Vicario y la Décima Musa.

¿De qué depende el presupuesto?

¿Por qué el presupuesto para cultura aumenta para algunos y disminuye para otros? La pregunta surge luego de ver el presupuesto destinado en todo el país, donde la Secretaría de Cultura recibirá 12 mil 394 millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019; es decir, 522 millones de pesos menos que el año pasado; sin embargo, la situación es diferente cuando se lee el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, donde el sector cultural recibirá 924 millones de pesos, lo que representa 236 millones de pesos más. ¿De qué depende el aumento? ¿Dejarán así a aquellos que se han manifestado por más presupuesto? ¿Quién gana y quién pierde con este tipo de asignaciones?

La senadora Jesusa Rodríguez acusa, pero sin pruebas

No es lo mismo que una directora de teatro y actriz, en un escenario, ponga en boca de personajes de pastorela toda clase de dichos, a que como senadora haga acusaciones sin presentar pruebas. Pero la diferencia no la tiene clara la legisladora Jesusa Rodríguez; ayer justificó los recortes de 16% del presupuesto para la Cultura en un video con el que pretendía defender el proyecto del Ejecutivo, y no sólo se vio exagerada en su justificación, sino que cayó en contradicciones. Por un lado, sin documentos que la respalden, sostuvo que en el presupuesto de Cultura se robaban 30% con moches, pero no explicó cómo ni a través de quién se dieron esos moches que, en todo caso, de acuerdo a las denuncias de medios de comunicación, correspondería a los recursos etiquetados y no a algún presupuesto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero la senadora, poco sensible a los cuestionamientos, se deslindó de la comunidad cultural al asegurar, sonriente, que la reducción de 16% no tiene importancia y remarca esto a colegas que han encabezado: “Ya era hora de que se preocuparan por el país. ¡Qué bueno! Síganse preocupando”. Pero si con su frase buscar calmar los ánimos, las redes se encargaron de mostrarle lo contrario.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal