El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) desechó las impugnaciones presentadas por los diputados locales priistas Gustavo Díaz e Isabel Rendón contra la integración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.

En sesión pública, los magistrados consideraron que el acto impugnado no procedía, toda vez que no se presentaron a comparecer.

Los legisladores controvirtieron los procesos de designación de los integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso de Estado. Sin embargo, los demandantes presentaron un escrito de desistimiento y al no comparecer en la diligencia de ratificación señalada por el magistrado instructor, se hizo efectiva la prevención ordenada, en el sentido de tenerles por ratificados sus respectivos escritos de desistimiento.