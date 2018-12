Luego de revelarse la ausencia de obras de arte y menaje en Los Pinos, el presidente de México pidió ‘no hacer escándalo’ hasta comprobar si las piezas están o no inventariadas por la Secretaría de Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió investigar la desaparición de obras de arte de la otrora Residencia Oficial de Los Pinos, aunque solicitó “no hacer escándalo” hasta comprobar todos los elementos.

“En Los Pinos, según me han informado, al parecer no hay muebles y faltan pinturas y algunas obras, pero no se sabe si se entregaron a los fondos, porque muchas obras de arte que están en las oficinas públicas son patrimonio de Hacienda”, puntualizó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Esto después de la presunta desaparición de obras de arte y menaje de Los Pinos, habitada por Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018 y hoy reconvertida en centro cultural.

Al respecto, la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Función Pública anunciaron una auditoría para evaluar el inventario de bienes encontrados en Los Pinos.

“No se sabe si se entregaron. Se está viendo, y en su momento se va a saber. Hay que verlo primero, no quiero que hagamos escándalo de nada si no tenemos elementos”, apuntó López Obrador.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior