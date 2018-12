OAXACA, Oax.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental dio a conocer esta tarde que inhabilitó por más de 100 años al ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Germán Tenorio Vasconcelos.

De acuerdo a la dependencia, el ex servidor público, hoy recluido en el penal de Santa María Ixcotel, en esta capital, la inhabilitación vence en el año 2209.

Detalla que Tenorio Vasconcelos acumula 118 años en diferentes inhabilitaciones impuestas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG).

Algunas de estas corresponden a la administración del ex gobernador Gabino Cué quien, a su vez, impuso siete sanciones a Tenorio Vasconcelos.