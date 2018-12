El primer vehículo de la startup holandesa de automóviles eléctricos Lightyear está a la vista. Se trata del Lightyear One, un prototipo que es capaz de recargarse no sólo con un enchufe tradicional, sino también con el sol.

“No sólo estamos construyendo un automóvil, estamos construyendo un sistema”, explica el CEO y cofundador Lex Hoefsloot en el cortometraje de The Lightyear Story, que comparte la historia de cómo surgió la compañía.

Su vehículo inaugural, el Lightyear One, está programado para su lanzamiento en 2020. Hoefsloot explicó que el diseño elimina todo el “problema de la gallina y el huevo” que actualmente afecta al mercado de los automóviles eléctricos.

“No hay muchos coches eléctricos porque no hay infraestructura, y no hay infraestructura porque no hay coches eléctricos. Usted puede [burlar] ese proceso haciendo un coche eléctrico que no depende de la infraestructura”.

El diseño del vehículo se mantiene en secreto, aunque se sabe que el automóvil no sólo funciona con celdas solares conectadas a su techo, sino que también puede recargar su batería usando los rayos del sol.

Su chasis se promociona como más liviano de lo normal, con un diseño aerodinámico y cámaras en lugar de espejos laterales, una característica que se vio a principios de año en los nuevos Lexus.

Un tren de rodaje aerodinámico, un sistema de suspensión neumática para reducir el arrastre y otros elementos de diseño tienen como objetivo minimizar el consumo de energía del automóvil.

” /> El Lightyear One, es el primer prototipo de vehículo autónomo eléctrico y solar. Foto www.lightyear.one ” />El Lightyear One, es el primer prototipo de vehículo autónomo eléctrico y solar. Foto www.lightyear.one

Hoefsloot explica que con un cuerpo más liviano, el auto puede funcionar con una batería más pequeña pero aún así alcanzar el mismo rango de desempeño. Con una batería más compacta que pesa menos, el vehículo consume menos energía, creando así este “circuito de retroalimentación que continúa”.

Dado que la mayoría de los propietarios de automóviles estacionan sus vehículos en las calles o en un estacionamiento protegido mientras están en el trabajo, Lightyear espera que los automóviles puedan recargarse durante este tiempo, incluso cuando están parcialmente a la sombra.

El objetivo es comenzar a vender Lightyear One en pequeñas cantidades a partir de 2020, principalmente para evitar repetir la historia de Tesla que dio lugar a problemas de producción.

El modelo inicial no será barato, pero desde la compañía estiman que oscilará en €119,000 (US$135,510). Lightyear pretende eventualmente reducir esto a alrededor de US$26,000 por vehículo, aunque esta táctica ha resultado difícil incluso para el Tesla más establecido.

Para el equipo de Lightyear, sin embargo, todas las luchas son desafíos que valen la pena.

Hoefsloot reconoce el cambio climático como su fuente personal de motivación detrás de este proyecto, mientras que Clemens Schlettwein, uno de los primeros inversores y clientes, comparte: “Ésta es la próxima gran cosa, pero el mundo aún no lo sabe”.

Obtenga más información sobre Lightyear y su modelo debut aquí.

Esta nota originalmente se publicó en Forbes