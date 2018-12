Mariano Varela, director Deportivo del Rebaño, asegura que el técnico planeó el próximo torneo, por lo que ya no hay margen de error. Admite el fracaso del Mundial de Clubes

GUADALAJARA.- Tras arribar a territorio mexicano, luego de concluir su participación en el Mundial de Clubes, el director deportivo de Chivas, Mariano Varela, aseguró que tras la planeación de cara al Clausura 2019, el estratega del Guadalajara, José Cardozo, ya no tiene pretextos para hacer una mala campaña.

“Todo fue planeado con él, en base a la necesidad del equipo, hicimos una visoria y un análisis del plantel, junto con Vicepresidencia, con José Luis Higuera y nos sentamos, no ahora, tengo más de dos meses acá y nos sentamos a planificar la temporada, hoy no tiene pretexto Pepe Cardozo, se ha reforzado el equipo y sabe que la presión está para todos, él no desconoce todo esto, desde el día 26 vamos a estar metidos y a cambiar el chip ya que el siguiente torneo tiene que ser importante para todos”, señaló.

Varela fue claro y reconoció que se terminó un año difícil para la escuadra rojiblanca, tras fracasar en el Mundial de Clubes y ahora tener al América superándolos en títulos.

“Tendremos que revertir esto, termina un año difícil, después de un fracaso rotundo en el Mundial de Clubes, además de la desventaja de que el acérrimo rival está arriba de nosotros, por lo que hay que trabajar para revertir esto y colocar en el sitio donde tiene que estar este club”, indicó.

Al final, el directivo asumió la responsabilidad ante el mal resultado de la escuadra rojiblanca en su debut del Mundialito: “Sentimos vergüenza por haber hecho un papel tan malo, ya que no se cumplieron los objetivos y hay que dar la cara hay una gran molestia del cuerpo técnico directiva y jugadores”, concluyó.

Guadalajara rompió filas previo a su viaje a Guadalajara, por lo que todos los elementos se reportarán hasta el 26 de diciembre para iniciar la pretemporada de cara a la siguiente campaña.

Esta ota originalmente se publicó en Excélsior