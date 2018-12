Encabezados por el actor Daniel Giménez Cacho, al menos 70 artistas se plantaron ayer afuera de la Cámara de Diputados para reclamar por los recortes presupuestales al sector

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría votó por el proyecto del nuevo gobierno, pero ayer parte de esa mayoría mostró su inconformidad por una de sus primeras decisiones: reducir el presupuesto que la cultura recibirá en el primer año de la Cuarta Transformación. Artistas y trabajadores del sector exigieron en la Cámara de Diputados crecer los 12 mil 394 millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone para cultura en 2019.

El argumento: la contradicción que dicen, existe en el nuevo gobierno acerca de la importancia que en un primer momento enarboló acerca de la cultura como motor de desarrollo y como factor de cambio para el país. “Pareciera que el discurso de Andrés (Manuel López Obrador) en campaña era el apoyo a esta parte fundamental de la comunidad librepensadora, pero ahora no se ve a largo plazo o a corto plazo su compromiso con la cultura y sí se ve claramente que no es una prioridad”, afirmó el actor Daniel Giménez Cacho.

Él y otros manifestantes votaron por Morena. Así lo dijo el cineasta Víctor Ugalde o el artista plástico Antonio Gritón. Pero no todos. Por ejemplo, la crítica teatral Luz Emilia Aguilar Zinser (quien también estuvo ayer en la protesta) sintió desconfianza desde el principio y decidió no votar. Pero el descontento general de los que estuvieron ayer era de decepción: “En 2006 estuve en Voto por voto, y ahora voté por él (…) Él nunca ha demostrado interés, creo que dejaron sola a la secretaria (Alejandra Frausto)”, agregó Cacho.

Representantes de la comunidad artística fueron recibidos ayer por el diputado federal Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura.

Ahí estaba también el director teatral Martín López Brie, el cronista Jermán Argueta, el actor Javier Tovarich, la actriz Giovanna Zacarías y el investigador Patricio Chavero; gente de teatro, artistas, restauradores, activistas que siguen pensando que la cultura es necesaria para el país. En total, eran unos 70 integrantes de la comunidad artística y cultural mexicana quienes se concentraron en torno del recinto legislativo para mostrar su inconformidad.

“Sin cultura no hay nación ni cuarta transformación”, era la consigna. “La cultura no es un ornamento, es un derecho”, se leía en una pancarta colgada de las rejas de San Lázaro. Había sido pintada ahí mismo, en la banqueta. Afuera, los artistas esperaban que la Comisión de Cultura y la de Presupuesto los recibiera. Adentro, los diputados planeaban recibir a un grupo de diez personas, pero ellos simplemente habían recibido la propuesta del mandatario, llegado a la Presidencia por medio del mismo partido.

Tardaron en ser recibidos dos horas; una vez dentro del Palacio Legislativo, el diputado presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, habló: “El Presidente tiene perfectamente claro que no puede haber una Cuarta Transformación sin el apoyo de la cultura, porque es un medio de transformación para volver a lograr la reestructura social.

“Estamos trabajando los integrantes de la Comisión de Cultura, seguimos al pendiente y contamos con todo un programa de acción de austeridad por el que votó la mayoría de los mexicanos, en donde tiene que haber recortes, especialmente en la parte operativa, pero eso no quiere decir que se vaya a afectar la actividad cultural”, agregó. Mayer ya lo había dicho antes, en una entrevista con Excélsior: “Lo que ellos entiendan o interpreten ya no me corresponde a mí, yo tengo que dar a conocer mi idea, mi trabajo y hacerles ver la importancia. Si no lo ven o si ellos deciden que hay otras prioridades, eso es un tema que ya no depende de mí”, dijo (13/12/2018).

Ayer volvió a decir que la cultura es primordial: “es un tema de justicia social, si bien la parte que nosotros estamos viendo es hacer entender que toda la demás actividad artística y cultural también tiene derecho a continuar con sus programas”. Ese argumento fue el de siempre, de todos los que se sienten parte de la Cuarta Transformación: lo dijo la senadora Susana Harp, todos los integrantes de la Comisión de Cultura e, incluso, la propia Frausto.

“Ellos saben del papel de la cultura en un país como el nuestro sumido en la megaviolencia. ¿Un nuevo ejército? Saben que eso está condenado a fracasar. Si están conscientes del significado de la cultura, saben que por ahí no va el camino. Saben que este presupuesto es una limosna, es como una bofetada a la comunidad cultural. Abrieron puerta a cinco mil proyectos que suman más de 20 mil millones (sic, en realidad son 55 mil millones de acuerdo con Mayer), saben que falta el cuádruple de presupuesto en la propia Secretaría de Cultura”, afirmó Antonio Gritón.

“Están conscientes. Saben que 24 mil millones de pesos apenas es suficiente. Si no hacen nada, si se quedan con presupuestos de 12 mil millones, ustedes son culpables de que país no se pacifique. Saben que ese es el camino de la pacificación. Si lo palomean tal cual está, serán los responsables de las muertes de cada día. Eso será por su omisión”, les reclamó el artista plástico.

Algunos creadores mexicanos que protestaron ayer por los recortes formaron una cadena humana afuera del recinto legislativo.

Mayer pensaba que de seguir con el camino ascendente que la cultura tuvo hasta antes de 2012, ahora debería estar recibiendo 22 mil millones de pesos. La realidad fue otra: el gobierno propuso 12 mil 394 mdp, recorte de al menos 7.6%, es decir, más de 520 mdp, en relación con el año anterior. Hoy, los diputados y la comunidad artística esperan que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, acuda al recinto Legislativo para explicar cuál fue su participación en la definición de la propuesta de presupuesto que el gobierno federal presentó.

Otra de las voces en contra de los recortes al presupuesto de cultura fue el actor mexicano Joaquín Cosío El Cochiloco, quien escribió vía Twitter: “Por más afinidad que uno pueda tener con @lopezobrador_ es innegable que su apreciación de la cultura y el arte es exactamente igual que la de sus antecesores”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior