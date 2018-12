Ante la falta de pagos al gremio magisterial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán prepara una demanda en contra del gobernador Silvano Aureoles Conejo, la cual será presentada próximamente ante las instancias correspondientes.

“Vamos a demandar porque no se cumplieron en los tiempos el pago de los salarios que tienen que tener los trabajadores en el caso de educación básica o los maestros estatales, se pague o no, nosotros vamos a demandar porque ya se pasó el tiempo, no se cumplió en el tiempo y forma y además vamos a exigir que se pague de manera inmediata”, aseguró Víctor Manuel Zavala Hurtado, dirigente de la CNTE en Michoacán.

El líder magisterial en la entidad afirmó que el patrón de los docentes estatales sigue siendo el estado, por lo cual, en Michoacán es donde se les debe de pagar sus sueldos, prestaciones y aguinaldo.

“No solo es el tema de los compañeros estatales de Michoacán, sino también es el pueblo trabajador como lo dijimos, y la preocupación no solamente es por el salario de cada uno de nuestros compañeros y sus familias, la preocupación también es la gobernabilidad en el estado y que nosotros vamos a continuar las actividades hasta que no se resuelva el pago de nuestros compañeros”, mencionó.

Víctor Manuel Zavala pidió seriedad al Gobierno de Michoacán para que se siente con los trabajadores de la educación, a los que se les adeuda su sueldo y con quienes no ha tenido ninguna reunión.

“No puede estar cambiando la información o no dar los pagos como se dice, porque se dijo una cosa la semana pasada, este domingo ya se dice otra y hasta ahora no tenemos nosotros la formalidad de que se vaya a cumplir como se está planteando. Que le informe al magisterio y a la sociedad qué va a pasar con el tema de los pagos, porque esa es una situación que nos está complicando mucho con las familias”, señaló.

Zavala Hurtado recordó que ante lo señalado por el Ejecutivo estatal respecto a que con marchas o no, quien les deberá pagar es la Federación, la siguiente acción que deberá tomar la CNTE es hacer un llamado a la sociedad para que también exija junto con los docentes el pago de las autoridades, pues el asunto pasó a ser de rubro social y no solo gremial.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior