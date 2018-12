En entrevista con Excélsior, la cantante chilena narra como de una situación incómoda surgió su nuevo sencillo Caderas blancas

CIUDAD DE MÉXICO.- Por fortuna, Mon Laferte llevaba guitarra cuando el elevador de su casa decidió que no quería trabajar más y que la encerraría por un buen rato. Ella, claustrofóbica, convirtió la mala suerte y la situación en Caderas blancas.

“Iba regresando de ensayar”, y se ríe nada más recordar la situación. Mon está enferma por un gripón que la tiene mega abrigadísima, pero ninguna enfermedad le impide mofarse de tal situación.

“Subo al elevador de mi casa y se apaga. Me quedé atrapada una hora 40 minutos, ¡sola! Nunca en mi vida me había pasado y dije: ¡mierda! Para mi mala suerte se fue la señal del celular. Un cubo sin comunicación. Apreté el botón de emergencia y en una de esas logra entrar la señal. Me avisan que ya me iban a sacar, pero pasó mucho tiempo sin luz. Saqué la guitarra y ahí salió la canción, así evité el ataque de pánico”, relata en entrevista con Excélsior.

Tarareó, rasgó, no podía creer lo que le había pasado. Qué chistoso. Pero, bueno, algo increíble tuvo que salir. Así que no la pudo dejar fuera de Norma, su disco, y le hizo su videoclip, que ya está disponible y es un pasaje más de la vida de Mon Laferte en la Ciudad de México.

Total, que la historia acaba en que se abrió el elevador, los técnicos la rescataron; la encontraron pálida, sentadita con su guitarra y encaminada a un capítulo más de la realidad que hoy es su álbum salsero y latino.

Y a propósito del video, donde vuelve a desatarse bailando en los Estudios Churubusco…

“Tuvimos una buena sesión de filmación en ellos y nos aventamos los diez videos de cada una de las canciones del disco, quisimos que cada una tuviera su historia ya que, como saben, estoy contando las etapas de una relación con ellas. Así que esperen más sorpresas y ya descubrirán cada uno”, adelanta.

Es posible que sus sorpresas incluyan la participación de El David Aguilar, con quien compuso algunas rolitas. Pero habrá que esperar, mientras Mon ya tiene la mira puesta en el inicio de la gira de Norma, que llegará el 15 de mayo al Auditorio Nacional.

“Si no voy a estar de coreógrafa, como lo he estado haciendo en los clips, porque a mí me gusta mucho tocar: sin embargo, lo de los bailarines está súper lindo, pero no será así, será algo más bonito”, comparte.

Un cierre de año interesante para ella, que tuvo el episodio de su colaboración navideña junto a Gwen Stefani para la canción Feliz Navidad.

Después de su interpretación en vivo para el programa Jimmy Kimmel Live!, la exNo Doubt confesó que no había tenido el placer de conocer a la chilena, algo que se hizo muy grande pese a que Mon ya había explicado que la gente de la disquera de la estadounidense fue la que le propuso hacer el dueto con ella, desde que la vieron grabar en una sola toma las rolas de Norma.

“Sí, dije WTF. Les encanta estar fregando sólo para generar clics. Están cabrones, aunque ya había contado qué sucedió. Pues que nos conocimos y fue muy linda, buena onda; no es diva. Nos agarramos cariño. Platicábamos de la vida, música, gustos, ropa y zapatos”, dijo.

“Yo no hablo (bien) inglés, pero hablo poquito. Ella no entiende nada de español, pero nos ayudaban en la traducción. Me contó que crecer en Orange (County) influyó en su look de chola, porque tenía un montón de amigas mexicanas y que yo le recordaba a ellas por los tatuajes”, cuenta.

Mon ya dejó pasar el episodio y el escándalo que armaron, de hecho, puede que justo ahora ya esté de camino a tomar unas vacaciones para perderse en alguna parte del mundo y recibir el Año Nuevo, en un sitio que mantendrá en misterio hasta que ella quiera; vaya, ni a la gente que trabaja con ella le quiere platicar.

Será hasta el año entrante que se volverá a saber de Mon Laferte.

