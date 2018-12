En las redes sociales nada les parece.

Becky G es la cantante que está en boca de todos tras haber publicado un video en su cuenta de Instagram en el cual aparece sin maquillaje.

Muchos de sus seguidores aseguran haber quedado en shock después de verla sin los ojos maquillados, pues para anunciar una marca de maquillaje tuvo que grabar sin el cargado make up que suelte utilizar en sus párpados.

“Sin maquillaje te ves muy diferente” / “¿Dónde están tus ojos?” / “Lo que hace el dinero” / “Con maquillaje no tan bonita, y cuando se pinta, toda una diosa” / “Sus ojos son tan pequeños, no cuadra” / “¿De verdad creían que sus pestañas eran reales?” / “Estás rarísima” / “Realmente el maquillaje hace milagros. No tienes ningún brillo sin él” / “Me parece que algo se hizo en la cara”, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, algo que es muy cierto y con lo que la defendieron sus fans, es que es linda con y sin maquillaje, sin mencionar su talento en la música.

¡Así que a favor de dejar de criticar a las mujeres sin maquillaje!

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior