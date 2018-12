A pesar de que China esta en una batalla tecnológica con EU, las principales firmas tecnológicas del país asiático aumentan su presencia en la región con el fin de acercarse al talento e inversiones.

HONG KONG (CNN) – Puede que China esté en medio de una batalla tecnológica con Estados Unidos, pero eso no ha impedido que algunas de sus compañías más grandes expandan su presencia en Silicon Valley.

Tencent y ByteDance tienen centros de investigación a pocos pasos de la Universidad de Stanford. A unos kilómetros al este, en la autopista 101, se encuentran las oficinas de Alibaba, Baidu y Didi Chuxing.

Estas compañías de Internet dominan en China, donde están impulsando la innovación en las redes sociales, las compras en línea y los autos de conducción autónoma. Pero su presencia en Silicon Valley subraya que los pesos pesados de la tecnología china aún necesitan los conocimientos estadounidenses para mantenerse competitivas.

“Las compañías tecnológicas de Estados Unidos todavía están muy por delante de las compañías chinas”, dijo James Lewis, director del Technology Policy Program del Center for Strategic and International Studies in Washington.

“No quiero decir que las empresas chinas no sean fuertes en innovación, pero sigue siendo el caso de que, si quieres lo mejor, tienes que ir a Estados Unidos”, dijo.

China tiene ambiciosos planes para convertirse en un líder tecnológico mundial en la próxima década, al comprometerse a invertir cientos de miles de millones de dólares en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, vehículos autónomos y supercomputación.

Pero el principal círculo de talento de alta tecnología es más pequeño en China que en Estados Unidos, que aún atrae a ingenieros y empresarios ambiciosos de todo el mundo.

Al abrir operaciones en Silicon Valley, las empresas de Internet chinas tienen un mejor acceso a los principales graduados e investigadores de lugares como Stanford y el California Insitute of Technology, así como a otras universidades estadounidenses de gran prestigio. También están en una mejor posición para competir con rivales estadounidenses como Google, Facebook y Uber, que también están tratando de contratar a los mejores y más brillantes.

“Es una búsqueda global de talento”, dijo Lewis. “Una buena compañía de tecnología va a donde está el talento”.

He aquí un vistazo a lo que algunas de las compañías de Internet más grandes de China están haciendo en el corazón de la industria tecnológica de Estados Unidos.

Alibaba

La mayor empresa de comercio electrónico de China emplea a unas 350 personas en tres oficinas en Silicon Valley. Abrió su primera en Santa Clara en el año 2000.

Esa oficina se enfoca en persuadir a las empresas estadounidenses para que vendan productos en las distintas plataformas de compras en línea de Alibaba, y en invertir en empresas estadounidenses. Un centro de operaciones ubicado San Mateo trabaja en el desarrollo de negocios e ingeniería para el negocio de computación en la nube de la compañía y para Alipay, la vasta plataforma de pagos en línea dirigida por Ant Financial, una filial de Alibaba.

Alipay está siendo aceptado lentamente en hoteles y comercios minoristas de Estados Unidos, capitalizando el creciente número de turistas chinos que viajan a Estados Unidos cada año. Pero el esfuerzo de Ant Financial por crecer más rápido al comprar el servicio estadounidense de transferencia de dinero MoneyGram fue derribado por reguladores estadounidenses el año pasado.

Este año, Alibaba amplió su presencia en el Área de la Bahía con un nuevo laboratorio enfocado en la tecnología de chips e inteligencia artificial en Sunnyvale, el hogar de Yahoo. Fue parte de un compromiso de 15,000 millones de dólares que Alibaba hizo el año pasado para establecer instalaciones de investigación enfocadas en tecnologías emergentes en un puñado de ciudades de todo el mundo.

Baidu

La compañía detrás del motor de búsqueda líder en China ha invertido fuertemente en inteligencia artificial. Baidu abrió su primera oficina en Sunnyvale en 2011 y agregó un importante centro de investigación y desarrollo el año pasado.

La compañía emplea a unas 200 personas en Silicon Valley, que trabajan en aplicaciones de inteligencia artificial como traducción simultánea, robótica y conducción autónoma.

Baidu fue una de las primeras compañías en solicitar una licencia para probar autos sin conductor en California, y obtuvo la aprobación en septiembre de 2016.

También cuenta con un laboratorio de investigación dedicado a la inteligencia artificial con científicos e investigadores que exploran campos como la minería de datos, el aprendizaje automático y la visión artificial.

ByteDance

ByteDance es una de las firmas de internet más grandes y dinámicas de China en este momento.

Su conjunto de aplicaciones adictivas de videos cortos y noticias impulsadas por algoritmos predictivos de inteligencia artificial la ha colocado entre las principales empresas emergentes del mundo. Fue valorada en 75,000 millones de dólares en una ronda de financiamiento en noviembre, según CB Insights.

A diferencia de otras compañías tecnológicas chinas, ByteDance tiene una plataforma de redes sociales que está ganando terreno en Estados Unidos.

TikTok es una aplicación de videos cortos que ha subido en los listados recientemente, al clasificarse como la aplicación gratuita número uno en la App Store de Apple en Estados Unidos en octubre.

La compañía abrió una oficina a principios de este año en Menlo Park, donde tiene su sede Facebook.

Fundada por el genio de la codificación Zhang Yiming, todo el negocio de ByteDance se basa en el uso de la inteligencia artificial para tratar de proporcionar a las personas los videos y los artículos que desean ver. Su equipo de más de 50 personas en Silicon Valley se enfoca principalmente en el desarrollo de características que pueden implementarse rápidamente en las diversas aplicaciones de la compañía.

Didi Chuxing

Didi Chuxing es la compañía dominante de viajes compartidos en China. Expulsó a Uber del país en 2016 después de una costosa batalla por los clientes.

Con un valor de 56,000 millones de dólares, Didi ahora está desafiando a Uber en otros mercados alrededor del mundo. El equipo de la compañía china en Silicon Valley trabaja en el desarrollo de productos y tecnología de seguridad para sus operaciones en Brasil, México, Australia y Japón, de acuerdo con una portavoz de la compañía.

Al igual que Baidu, Didi también tiene un permiso para probar autos sin conductor en California, el cual recibió en mayo.

Didi Labs abrió sus puertas el año pasado en Mountain View, cerca del campus en expansión de Google, y ahora emplea a más de 100 personas.

Tencent

El gigante de los juegos y las redes sociales, Tencent, fue una de las primeras compañías chinas de Internet en hacer un movimiento hacia Silicon Valley, al abrir operaciones allí en 2007.

La oficina de la compañía en Palo Alto está cerca de la sede de Facebook, la compañía tecnológica estadounidense con la que a menudo se le compara.

Tencent es un importante inversor en otras compañías de tecnología, incluidos grandes nombres estadounidenses como Tesla y Snap.

La compañía, cuya aplicación de mensajería WeChat tiene más de 1,000 millones de usuarios, está construyendo una nueva instalación en Palo Alto que puede albergar a 250 personas. Tencent no quiso hacer comentarios para este artículo.

Además de juegos móviles, inteligencia artificial y servicios en la nube, sus equipos de California se están preparando para trabajar en vehículos autónomos, de acuerdo con sus vacantes anunciadas en LinkedIn este mes.

Esta nota originalmente se publicó en Expansión