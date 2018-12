Trabajadores de confianza de algunas dependencias del gobierno federal y de la Ciudad de México manifestaron que hay ‘mucha incertidumbre’ porque no saben si se les dará un finiquito.

Trabajadores de confianza de algunas dependencias del gobierno federal y de la Ciudad de México reprocharon los despidos masivos que están realizando ambas administraciones, y manifestaron que hay “mucha incertidumbre” porque no saben si se les dará un finiquito.

María Dolores, empleada de la Secretaría de Energía y quien pidió reservar su nombre por posibles sanciones, afirmó que en su caso le están pidiendo presentar su renuncia con fecha del 1 de diciembre.

Destaca que el problema es que apenas la semana pasada les anunciaron a ella y a otros trabajadores del área de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos que presentaran esta renuncia, sin que les informaran si serán liquidados.

Se dijo decepcionada porque AMLO prometió en su campaña que no iba a haber recortes en la burocracia, sólo en la alta burocracia.

En la Secretaría de Bienestar las cosas no son distintas. “Es falso que vayan por los altos salarios porque la verdad aquí no había direcciones de honorarios, todas las direcciones son de estructura, y corrieron a los sueldos más bajos, que eran los de honorarios, los que sacaban la chamba”, cuenta Daniela, una empleada de Comunicación Social a quien no se le renovó el contrato.

Como ella, Javier, otro empleado de la misma dependencia, dejó de tener ingresos desde que el presidente asumió funciones. “Él (López Obrador) dijo que recortaría las plazas de altos funcionarios y todo lo contrario, nos vamos la gente que no teníamos ni prestaciones”.

También en la CDMX

Situación similar ocurre en la Ciudad de México, al mando de Claudia Sheinbaum. Un caso es el de Cristóbal, empleado de confianza en Finanzas, quien también recibió una notificación de que debería presentar su renuncia con fecha del 5 de diciembre, día en que la mandataria capitalina asumió el cargo.

“La verdad me siento engañado, porque tanto la Jefa de Gobierno como López Obrador dijeron que no se iban a meter con los trabajadores, que incluso iban a aumentar los salarios, que los recortes iban a ser a los de ‘mero arriba’. No se vale”, comenta.

