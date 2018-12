CIUDAD DE MÉXICO.-Ante lo que calificó de una “grave” situación dentro del TEPJF en materia de confianza y luego de “detectar irregularidades jurisdiccionales” que pronto denunciará por la vía formal, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, solicitó a la magistrada Janine Otálora su renuncia a la presidencia de dicha institución.

En entrevista exclusiva con Excélsior, el magistrado comentó que hizo la petición, a Otálora; sin embargo, no se ha pronunciado al respecto.

“Mi posición es que ya no cumple con el perfil para el que originalmente la elegimos, debe hacerse a un lado para que no afecte, insisto, la unidad del pleno como órgano colegiado del Tribunal y, adicionalmente, para que se investiguen algunas irregularidades que se han venido detectando, mismas que en su momento denunciaré por la vía formal”, dijo Vargas.

Aclaró que “las irregularidades son de cuestión jurisdiccional, por el manejo, de los expedientes, y para evitar“sorpresas en los cambios de voto y argumentos pide que las sesiones privadas desaparezcan y se hagan públicas”.

Debido a que el reglamento interno no prevé la figura de “destitución,” la propuesta del magistrado es que ella presente su renuncia a la Sala Superior, que ahí se analice, “la valoramos y probablemente no proceda, pero por lo menos que haya el valor de afrontar una situación, que yo creo que, ya es grave, y a partir de esto pues deliberar, a ver si ella es la persona adecuada o debemos buscar a otra.”

—¿Cuáles son sus argumentos para solicitar la renuncia de la magistrada presidenta.

—Esta solicitud tiene que ver con varios días que la magistrada presidenta sale a justificar la resolución de Puebla, mis argumentos los expuse en el pleno y denuncie cuestiones irregulares, como tácticas dilatorias de modificar ahí la votación, si hubiéramos sesionado a mitad de semana la votación hubiera sido de otra manera y la magistrada hizo cálculos para esperar a los otros dos magistrados y ponerse de acuerdo y votar en favor de confirmar la elección.

“Con esas declaraciones afecta su deber fundamental de todo presidente, que es buscar la unidad y buscar proteger a los miembros del Tribunal. Toda la semana previa hubo una campaña mediática de desprestigio por actores políticos que se sintieron agraviados por el proyecto, la magistrada, en ningún momento, me preguntó sobre esas presiones o a qué me había yo enfrentado y simplemente sale a declarar que todo es falso.

“De entrada se rompe un principio de todos los juzgadores: que es buscar siempre el equilibrio, sobre todo, como pleno de la integración; segundo, litiga a nivel mediático y no en la sesión del pleno, donde se deben discutir y desarrollar las ideas en torno a un asunto, y bueno, junto con múltiples acciones que no es la primera en donde la señora Janine Otálora está afectando la unida de su pleno, está rompiendo los canales de comunicación del Tribunal, tanto al interior como al exterior; nosotros creemos que no beneficia al Tribunal, y creo que es el momento que ella haga una reflexión y que de manera independiente se separe del pleno para que alguien que busque generar esa unidad y que el resto de magistrados lo consensemos, pueda hacer ese trabajo que es complejo, pero que exige una visión de alguien por encima de una situación como esta”.

—¿Las irregularidades de las que habla, son por manejo administrativo?

—Irregularidades en el manejo jurisdiccional de los expedientes, eso es una cuestión que tiene consecuencias, y por eso, en su momento, estaría presentando algunos elementos probatorios y denuncia formal de ese tipo de acciones, que en el momento que ella preside, pues es la responsable del funcionamiento interno del Tribunal.

—¿Observa que hubo presiones a las que sucumbieron algunos de los integrantes de la sala superior? Hemos visto en sesiones públicas acusaciones entre ustedes sobre cambios de posturas y voto.

—Sí, pues una parte importante de la debida conducción de un pleno de un tribunal es que precisamente no haya lugar a dudas, que no haya sorpresas entre los magistrados de la sala superior, y lo que ha venido ocurriendo de manera reiterada; con el tema de un senador por Nuevo León, Samuel García, por ejemplo, es que nos solicitan en las sesiones privadas que nos pronunciemos y demos argumentos y cuando bajamos de la privada a la pública han sucedido sorpresas, que yo diría, no son adecuadas, porque se adquiere ventaja indebida frente a lo que uno se pronuncia y explica sus razones ,y al final alguien no se pronuncia, esta situación volvió a pasar en Puebla, y se guardan su decisión hasta el último momento, con tal de hacer cálculos para poder generar mayoría en las votaciones.

—¿Qué pasaría si no se atiende su solicitud de renuncia de la presidenta?

—Va a ser un periodo sumamente desgastante, de retroceso, donde no hay condiciones de confianza entre los integrantes del Tribunal, respecto de ella o algunos de los miembros del tribunal, mis pares hablarán por su propio criterio y creo que eso es lo que exige que alguien que se da cuenta de que no tiene capacidad de generar unidad, que tiene que hacerse a un lado por el bien institucional del tribunal, es una cuestión de prudencia, de ética, de institucionalidad del pleno, de lo contrario ,se dará un proceso de descomposición de descontento y de desconfianza que nada ayudará al tribunal.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior