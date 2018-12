SHCP mantiene y aumenta IEPS a gasolinas

Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, informó, al entregar el Paquete Económico, que la reducción del IVA e ISR en frontera se hará mediante un decreto presidencial, el cual se publicará antes de que termine el año.

Por su parte, Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisó que los recortes a las tasas de estos impuestos tendrán un impacto en la recaudación tributaria de alrededor de 40,000 millones de pesos.

“Es una pregunta que hacen, sobre todo los gobernadores. La verdad, la afectación no es tanta, es más modesta de lo que la gente cree. Nosotros creemos que el impacto va a ser de 40,000 millones de pesos”, declaró.

Herbert Bettinger, experto fiscal, refirió que la cifra es atinada. Sin embargo, no toma en cuenta un efecto que se podría dar, que es la pérdida de ingresos por el traslado de algunas empresas que ya se encuentran en otros estados a la zona fronteriza para pagar estos impuestos.

“(Lo anterior) es algo que no se puede medir, por lo cual es importante que mediante el decreto se estipulen las reglas para que esta rebaja de impuestos no sea mal utilizada y no tenga mayor impacto en el presupuesto. Si la rebaja se hubiera metido en la ILIF, sería un caos porque mucha gente podría ampararse y, mediante el decreto, esta posibilidad se elimina”, refirió.

Desde campaña, López Obrador se comprometió a bajar el IVA de 16 a 8% en frontera, mientras que el ISR pasaría de 30 a 20%, esto para generar mayor competitividad frente a los estados fronterizos de Estados Unidos.

Durante la toma de protesta en la Cámara de Diputados, el presidente dijo que desde el 1 de enero del siguiente año entrará en vigor la zona libre, la cual abarcará los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos.