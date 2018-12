El titular del Ejecutivo destaca que habrá becas para estudiantes y se invertirá en la construcción de nuevos centros educativos; presupuesto es serio y responsable, afirma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la propuesta del presupuesto para el 2019 presentada el sábado pasado en el Congreso de la Unión.

Ante los medios de comunicación rechazó que haya recortes sustanciales en ciencia y tecnología y destacó que se trata de un presupuesto serio, responsable y con cobertura a sus propuestas de campaña, con principal atención y respuestas a los más pobres, pues como nunca en la historia del país se destinará el mayor presupuesto al ámbito del desarrollo social.

“Hay quienes están molestos, pero ya no van a haber las pensiones a los expresidentes (…); de manera respetuosa, cariñosa, fraterna les pido que hagan un análisis sobre lo que se va a destinar a los pobres y que me digan si ¿en alguna ocasión los pobres de México habían recibido tanto como van a recibir en el 2019? Se inconforman porque ganaban hasta 600 mil pesos mensuales (…) por qué no ven que, por esta política, mucha gente va a tener posibilidad de alimentarse, de que sus hijos vayan a la escuela, de que tengan medicinas para curarse” puntualizó.

En seguida, criticó a aquellos que están enajenados con el poder y creen merecerlo todo.

“Todavía hasta van a los templos, van a las iglesias los domingos y olvidan los mandamientos y ¿dónde queda el amor al prójimo?”, cuestionó el presidente al llamar a todos a hacer un esfuerzo de cara a la atención fundamental de los problemas del país.

En el caso específico de las universidades, el presidente sostuvo que no se reduce, ya que millones de jóvenes contarán con una beca a nivel medio superior y superior para que continúen sus estudios.

Destacó que al acabarse el derroche, se hará más con menos y por ello rendirá más el presupuesto.

“No es cierto que se reduzca el presupuesto, no; sólo en becas son 10 mil millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior; hagan la cuenta, son trescientos mil jóvenes de familias de escasos recursos económicos que van a recibir 2 mil 400 pesos mensuales, alrededor de 10 mil millones, eso no existía, también mil millones para universidades públicas, para las nuevas universidades públicas, van haber muchos más recursos que antes y aclaro, tiene que rendir más el presupuesto porque tienen que terminarse lujos” expresó López Obrador.

En cuanto a la agenda presidencial, en punto de las 10:00 horas, el presidente encabezará el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, que se llevará a cabo en el Heroico Colegio Militar en el kilómetro 22 de la carretera México Cuernavaca.

A las 13:00 horas en Palacio Nacional, López Obrador encabezará la presentación de la Nueva Política de Salarios Mínimos en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

