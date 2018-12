Al negar que se le haya recortado 6% del presupuesto a la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los recursos tienen que rendir más porque deben de terminarse los lujos y debe haber austeridad republicana.

“No es cierto que se reduzca el presupuesto, no. Sólo en becas son 10 mil millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior. Hagan la cuenta, son 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos económicos que van a recibir dos mil 400 pesos mensuales, alrededor de 10 mil millones. Eso no existía”.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, López Obrador aseguró lo que se está haciendo, en algunos casos, es evitando el gasto superfluo.

“Es que había mucho derroche para todo. Nada más en los sueldos hay quienes están molestos. Pero ya no va a haber las pensiones a los ex presidentes. Tenían como 80 elementos a su servicio, y un ex presidente si hasta ahora, hasta diciembre, gana el doble de lo que yo voy a recibir, por eso, están molestos. Pero no es conmigo, es con la ley. Que se serenen, que se tranquilicen”, dijo.

Señaló que el Presupuesto tiene que ir a la gente para dar atención a los ciudadanos.

El mandatario dijo que los recortes en Ciencia y Tecnología no afectan las becas de investigadores del Conacyt.

“Van a tener garantizadas sus becas sin ningún problema. Incluso, van a poderse contratar nuevos becarios en el Conacyt. No hay ningún problema”, apuntó.

