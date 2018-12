Ciudad de México.- En esta la tercera semana de la conferencia matutina que brinda el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, se dijo contento esta mañana por el resultado del presupuesto de 2019.

Los especialistas de finanzas, dice, están aprobando el presupuesto porque afirma que está equilibrado y afirmó que no se endeudará al país, no habrá gasolinazos y no aumentarán los impuestos.

Extracción de petróleo, producir energía eléctrica, construcción del Tren Maya, siembra de un millón de árboles frutales y la creación de 200 mil empleos, así como brindar préstamos a empresas pequeñas, ganaderos, otorgar becas a los estudiantes, la creación de 100 universidades públicas, mejorar el sistema de salud, atender damnificados de los sismos, dar mantenimiento a las carreteras, entre otros, se utilizarán con el presupuesto del 2019, señaló el presidente de México.

Plan robo de hidrocarburo

Hay indicios que el robo se da al interior de Pemex, aseguró AMLO, al ser cuestionado por el plan al combate al robo de combustible

El presidente López Obrador dijo que hoy tendrá junta para analizar de dicho plan para acabar con el hurto y dio a conocer que en los próximos días lo estará dando a conocer.

Esta nota originalmente se publicó en Debate