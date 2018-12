En el arranque del proceso para seleccionar al nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión de Justicia del Senado de la República recibió a quienes forman la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La comparecencia que más atención recibió de los legisladores fue la de Juan Luís González Alcántara Carrancá.

“Tengo el privilegio de integrar una terna compuesta por dos juristas extraordinarias, cuya trayectoria habla por si misma. Es por ello que tengo la confianza de que sea cual sea la decisión, el resultado será un triunfo en el proceso de consolidación de nuestras instituciones republicanas”, comentó el aspirante.

El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en los tiempos de López Obrador como jefe de Gobierno, manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por el ministro Alberto Pérez Dayán en torno a la suspensión de la Ley de Remuneraciones.

“Yo creo que el ministro Pérez Dayán, a quien quiero y tengo una relación de amistad muy larga, no lo hizo bien. No lo hizo bien porque existe disposición expresa de que no se otorgara la suspensión en las acciones de inconstitucionalidad”, comentó.

Dijo estar a favor de un Tribunal Constitucional, de que en un futuro la oportunidad para ocupar el cargo de ministro de la Corte sea a propuesta directa del interesado y no necesariamente que salga del titular del Poder Ejecutivo Federal; en contra del amiguismo en el Poder Judicial, de una impartición de justicia partidizada y de que las fuerzas armadas se mantengan por siempre en tareas de seguridad.

En la reunión de más de tres horas, también salió al paso de los cuestionamientos por el llamado caso Góngora Pimentel, hace cinco años, respecto a la reducción de la pensión familiar que avaló en favor del exministro.

“Era un caso que estaba cerrado, es un caso que para mí quedó cerrado y no sé cuál sea la situación actual, pero le puedo asegurar que esos 50 mil pesos que sirvieron de base para la pensión alimenticia eran justos, porque el señor tenía otros hijos y otras mujeres que dependían de él y no era fácil señalar un 35 por ciento para los menores”, explicó.

En tanto, Celia Maya García, penalista, magistrada, excandidata al Senado y a la gubernatura de Querétaro por Morena, rechazó que esta condición de militancia sea un impedimento para ocupar un espacio en el máximo tribunal del país.

“Yo no veo que el estar o pertenecer a un partido político tenga un impedimento para ser ministro, no hay, no está dentro de lo que está”, advirtió.

La tercera de las aspirantes a la Corte, Loretta Ortiz Ahlf, acudió a la pasarela con senadores llevando en el brazo su renuncia a la militancia morenista para demostrar que actuaría con completa libertad en el cargo y recordó que al hacerla a un lado por su hoy exmilitancia sería una violación a sus garantías individuales.

“Por lo tanto, prejuzgar la idoneidad de una candidatura dejando de lado los méritos, cualidades profesionales y la integridad de la persona aspirante no solo implicaría un alto grado de discrecionalidad incluyendo requisitos extra legales sino que además configuraría una violación a derechos humanos”, afirmó.

Recordó, ante los señalamientos del panista Damián Zepeda, que otros ministros han sido identificados con partidos como el caso de Sergio Valls con el PRI y Salvador Aguirre Anguiano con el PAN.

La comparecencia de la terna propuesta por el presidente para la SCJN se da en medio de la molestia de la oposición, porque de última hora Morena sacó al perredista Juan Zepeda de esta Comisión de Justicia y en su lugar nombró a la morenista Lucía Meza.

Para manifestar su desacuerdo, ningún legislador de la oposición participó en esta reunión.

Una vez con el dictamen de la Comisión de Justicia, el pleno de la Cámara de Senadores habrá de votarlo y llegar a la selección a partir de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión, esta misma semana.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior