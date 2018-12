La película Aquaman, la primera en solitario del superhéroe acuático de DC Comics interpretado por Jason Momoa, es número uno en la taquilla mundial por segunda semana consecutiva.

La película, actualmente exhibida en México, ya se ha estrenado en 43 países y ha sido número uno de taquilla en 42 de ellos, recaudando una cifra total que ya supera los 250 millones de dólares.

Según informó Warner Bros. distribuidora del filme, la película dirigida por James Wan también se ha estrenado en varios países de Europa, como Inglaterra dónde ha recaudado más de 6 millones de dólares o Rusia, donde ha recaudado más de 7 millones de dólares. En ambos mercados Aquaman ha sido la película más vista de todo el fin de semana.

Además de ser número uno en otros importantes países como México o Brasil,Aquaman se estrenó hace 2 semanas en China donde mantiene el número uno y lleva acumulados más de 189 millones de dólares, convirtiendo a Aquaman en la cuarta película de superhéroes con más recaudación en el país asiático. Y la la nueva película de los Mundos DC todavía quedan mercados importantes en los que estrenar como Estados Unidos, Francia, Alemania, Corea, Australia, Italia o Japón.

Aquaman está protagonizada por Jason Momoa en el papel de Arthur Curry, el héroe mitad humano y mitad atlante, que ya se presentó en sociedad en Liga de la Justicia y que en esta ocasión emprenderá un viaje en el que deberá enfrentarse a sus orígenes y descubrir si es digno de cumplir con su destino: ser el rey de los mares.

La película también está protagonizada por Amber Heard (Magic Mike XXL) en el papel de Mera, una guerrera feroz; por Willem Dafoe, nominado al Oscar (Spider-Man) como Vulko, consejero del trono atlante; por Patrick Wilson (Expediente Warren) como Orm/Ocean Master, el actual Rey de la Atlántida; por Dolph Lundgren (Los Mercenarios) que encarna a Nereus, rey de la tribu atlante Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down) interpreta al vengativo Black Manta; y por la ganadora del Oscar Nicole Kidman (Las Horas) que es Atlanna, la madre de Arthur.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior