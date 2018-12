El presidente de México dejó abierta la invitación a las Águilas para que lo visiten tras coronarse en la Final de la Liga Mx

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró su felicitación al América tras haber ganado la Liga Mx en la Final contra Cruz Azul, por lo que dejó abierta la invitación para recibir al campeón en Palacio Nacional.

“Ayer vi el juego, felicidades al América y ánimo Cruz Azul, es tiempo para los perseverantes”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

“No lo han solicitado (visitar Palacio Nacional) pero aquí todos son bienvenidos”, agregó.

El Presidente también celebró el triunfo de Saúl Álvarez el sábado pasado ante Rocky Fielding, y aseguró que había enviado sus felicitaciones por adelantado al boxeador mexicano, confiando en que saldría airoso de su compromiso en Nueva York.

“También ganó el ‘Canelo’, fue muy interesante, me mandó el video y dije: ‘si gana van a decir que por qué me esperé a que gane’, me animé, lo felicité antes y ganó”, indicó.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio​

​