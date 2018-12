Tena ya tiene a su candidato para alzar el trofeo: “estoy sentimentalmente con Cruz Azul, tuve la fortuna de dirigir en el América, me trataron muy bien, pero Cruz Azul lo merece, tienen cinco finales perdidas, creo que es tiempo de que puedan festejar un título”, resaltó.

Luis Fernando comparó la urgencia que tiene la Máquina por ser campeón con la que él tuvo en 1997: “Esa final la recuerdo como si hubiera sido ayer, he visto el vídeo varias veces. Teníamos la misma ansiedad de ahora por ser campeón; en 1997 el equipo tenía 17 años sin serlo, sentíamos mucho esa necesidad por ganar; si los jugadores actuales controlan esas emociones, hay chance de ganar”, avisó el “Flaco”.

Luis Fernando no cree en maldiciones, las finales que ha perdido Cruz Azul en los últimos años, son circunstancias del futbol: “El equipo ha estado cerca de ser campeón, no sólo en liga, también en Copa Libertadores y en otros torneos, la última final (Clausura 2013), el equipo la perdió de forma dramática, pero no podemos hablar de maldiciones, brujería o cosas así, sólo es futbol”, expresó.

Tena no le quitó méritos a su colega Pedro Caixinha, pero indicó que los jugadores “son los verdaderos protagonistas, su actitud y lo que hagan en el campo. El técnico es el líder, pero el porcentaje es menor, Pedro tiene que ser el ejemplo, mantener el temperamento y el carácter”, indicó el ahora comentarista Luis Fernando.

Ya pasó un capítulo y el histórico técnico ve todo igual, como en aquel 1997 en que hicieron historia: “No veo favoritos, la sensación es que el juego puede ser para cualquiera, los equipos están muy parejos, un error puede costar caro. Eso sí, van a ser más agresivos, ya no hay otra ocasión”, destacó al final.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México