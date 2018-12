La coordinadora de Nutrición del Centro de Salud Integral de la Universidad de Monterrey (UDEM), Miralda Guajardo Leal, estimó que durante las fiestas decembrinas, en promedio, las personas suben de peso entre tres y cinco kilos.

En un comunicado, la nutrióloga consideró que la clave para mantener una buena salud y no subir de peso en estas fechas es la moderación y que existen maneras en las que se pueden cumplir con los compromisos sociales sin ser extra indulgentes.

Este es un mes particularmente social debido a las fiestas decembrinas, que tienen como común denominador la abundancia de comida, y aunque uno intente no excederse, a veces los antojos son más grandes que la voluntad, advirtió.

Guajardo Leal apuntó que “en promedio, las personas suben de peso entre tres y cinco kilos durante estas fechas”.

“Debemos hacer consciencia de que hay muchos eventos, en los que va a haber mucha comida y que puede haber excesos, los cuales pueden generar incremento de peso”, indicó.

Manifestó que “hay gente que dice ‘después lo bajo’, pero no es bueno para el cuerpo subir y bajar de peso, además de que deshacerse de esos kilos de más no es tan fácil; cuesta mucho trabajo”.

Para evitar subir de peso en esta temporada, la nutrióloga recomendó desayunar algo ligero los días que se tiene agendada alguna fiesta.

También, externó, se deben incluir muchas verduras a la hora de la comida y evitar comer carne en exceso y cereales, como tortillas, pan, galletas y arroz.

Asimismo, la nutrióloga señaló que es preferente no “picar” durante la preparación de la cena, acompañar las comidas con agua natural y no abusar de los dulces.

“Si hay buñuelos, es mejor sólo comer uno, y si hay ponche, también sólo se debería tomar una taza”, dijo.

Manifestó que, “en caso de que la cena sean tamales, se deben de comer como máximo tres piezas, ya sean de pollo o de queso con rajas, y sólo acompañarlos con salsa, o si es posible, con ensalada”.

Otras cosas que se pueden aplicar para no subir de peso en esta temporada es no hacer sobremesa, no olvidarse de hacer ejercicio “para así compensar los excesos”, y preparar opciones saludables, añadió.

“Si se va a ser el anfitrión de la cena, pueden preparar vegetales en abundancia y tener de postre una ensalada navideña saludable, que contenga más fibra y menos azúcares “, expresó la nutrióloga.

Igualmente, expuso que “el alcohol también cuenta como calorías, por lo que es prudente tomar sólo una cerveza o 100 mililitros de vino.

La especialista recalcó que “la clave para sobrellevar todas estas fiestas decembrinas es la moderación, ya que el objetivo es mantener nuestro peso”.

Guajardo Leal sostuvo que “se podría decir que estas precauciones son por vanidad, pero al final de cuentas, en realidad es por nuestra salud”.

Esta nota originalmente se publicó en 20 Minutos