La estudiante de Nutrición podría volver repetir la historia por tercera ocasión y coronarse mañana en Tailandia como la nueva reina de la belleza mundial

Nacida en Colima, Andrea Toscano tiene 20 años, una estatura de 1.75 metros y es una de las favoritas para llevarse la corona de Miss Universo 2018, certamen que mañana celebrará su final Bangkok, Tailandia. Frente a 85 competidoras de distintas nacionalidades Andrea Toscano competirá por corona y cetro universal, con las armas de la pasión, la inteligencia y la valentía para defender el tema de la salud para erradicar la desnutrición y la obesidad entre la niñez y los adultos.

Para obtener su pase a Miss Universo, Andrea Toscano primero consiguió el título de Mexicana Universal 2018, y ahora desde el pasado 28 de noviembre se encuentra en Tailandia hasta donde llegó con cinco maletas como equipaje en donde incluyó prendas para 60 cambios a realizar a lo largo de su estadía y desarrollar las diferentes pruebas preliminares de cara a la gran final que se celebrará mañana. Además, lleva a este viaje una cadena con la imagen de la Virgen de Guadalupe que le regaló su abuelo Gustavo Ramírez.

Andrea Toscano ya se presentó en el desfile en Traje Típico con un espectacular vestido de La Reina Jaguar, creación de Eduardo Estrada; también ya hizo su prueba en traje de baño y en vestido de noche causando mucha expectación que la colocan como una de las participantes latinas favoritas para llevarse el reconocimiento a la mujer más bella del mundo.

Actualmente, Andrea Toscano cursa de estudios en Nutrióloga que retomará al cerrar su ciclo como Mexicana Universal México 2017 o de coronarse Miss Universo 2018.

“Siempre he creído en mí, he confiado en la preparación que he tenido. Ya este año 2018 nos toca traer la corona a México de Miss Universo. Estoy segura qué no me permitiré distraerme como parte de mi proyecto de vida y traeré mi acordeón para hablar en tailandés”, expresó en entrevista a Organización Editorial Mexicana (OEM).

La actual reina de belleza mexicana antes de viajar a Tailandia, lanzó el programa Nutrir a un niño, alimenta a México, que lo auspició el gobierno de Colima en colaboración con la organización Mexicana Universal que preside Lupita Jones, ex Miss Universo 1991.

“Este proyecto en pro de la niñez es de por vida. Como estudiante de Nutrición me limitaba implementarlo y ahora gracias a la plataforma de Mexicana Universal lo pude desarrollar y lo di a conocer inicialmente en Colima y lo llevaré a otras ciudades.

“La primera etapa lo hice con niños colimenses de sitios rurales, donde se les dio enseñanza de los huertos escolares, su consumo y como el dotarlos de plántulas para que tengan sus propios huertos en casa y los alimentos que se cosechen sean parte de su alimentación que debe ser tres veces al día.

“El paso siguiente fue la segunda etapa que me apoyo en una APP gratuita de nombre FitKids, que es un juego en la que los infantes podrán poner sus datos básicos y conocerán los cuatro ingredientes principales de la comida: vegetales, proteínas, cereales y frutas. Mi intención es minimizar la obesidad porque México mundialmente ocupa el primer lugar. Cuando en Desnutrición ocupamos el décimo sitio.

“Como mexicanos nos debe preocupar esta problemática de salud y hacer algo por los niños y jóvenes. La APP FitKids es gratuita y cada usuario tendrá su avatar a semejanza de su peso y estatura para jugar con todo lo relacionado a la alimentación y el ejercicio.

“Estoy más que segura que ganaré Miss Universo 2018 y llevaré mi programa de salud por todo el mundo, ya que la desnutrición infantil es global. Al reconocer que es una de las concursantes más jóvenes. “Me emocionará hablar del tema de la juventud, lo cual me enorgullece y me llena de fuerza y valentía, porque somos capaces de lograr este proyecto de gran grandeza y la mujer mexicana nos empoderamos más y eso es de presumirlo a nivel mundial.

“El hecho que la mujer siga en los concursos de belleza, yo en lo personal veo Miss Universo como la plataforma donde podemos llegar a defender nuestro mensaje y hablar de todo lo que nos preocupa.

“Si se sabe que hay estereotipos que se han marcado a lo largo de los años, pero ya han cambiado y somos mujeres perfectamente imperfectas. Ya no sólo somos cuerpos estéticos, sino inteligencia, valentía y dinamismo para estar en este lugar y por el cual hemos luchado con disciplina y perseverancia. Y, en mi caso no estoy de acuerdo cuerpos extremadamente delgados, ni en las super tallas que se han puesto de moda, sólo a favor de un cuerpo sano, femenino y alcanzable como parte de un estilo de vida lleno de salud”.

También Andrea Toscano habló de la representante transgénero de España, Ángela Ponce: “Ella es una competidora más. Ya está dentro del certamen. Siempre he visto este concurso en que todas estamos con el mismo deseo, con el mismo objetivo y cada una, hace lo que nos compete, para llevarse la corona”, dijo.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México