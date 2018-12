Todo empieza con una muestra de saliva, que es enviada por correo a EU y termina en un almuerzo con el chef del tercer restaurante del mundo

Convoca al crítico gastronómico como “chanchito de indias” para que disfrute de un menú individualizado según lo que dicta su genética.

¿Se imaginan llegar a un restaurante y que, simplemente con una huella digital, una pequeña muestra de saliva o un breve escaneado de pupilas, nos dijeran cuál es el menú que vamos a tomar en función de nuestras necesidades y nuestras intolerancias? Suena a ciencia ficción, pero no es descartable que en un futuro no demasiado lejano pueda llegar a ocurrir…

De momento, el primer paso ya está dado. Aprovechando su traslado temporal a Madrid entre el 12 de noviembre y el 2 de diciembre para replicar en un pop up ubicado en el sótano del hotel NH Eurobuilding su restaurante Mirazur (que figura como número 3 del mundo en la lista Fifty Best), el chef argentino Mauro Colagreco ha puesto en marcha una experiencia, según señala, absolutamente pionera en el mundo de la gastronomía: convocar a un grupo de periodistas españoles para utilizarles como «chanchitos de indias» (Colagreco dixit) y componer un menú personalizado para cada uno de ellos en función de los resultados de sus test de ADN. Quien esto suscribe fue uno de los participantes.

A finales de septiembre recibí un mail de la consultora de marca, marketing y comunicación Mateo&Co (responsable del citado pop up de Mirazur) preguntándome si quería colaborar en una experiencia completamente novedosa que tendría lugar el jueves 29 de noviembre. Para ello, el único requisito era depositar una muestra de saliva en un bastoncillo que sería enviado a un laboratorio para analizar mi ADN. Por supuesto, asentí.

Un par de días después, recibí en la redacción una especie de probeta con un hisopo y deposité la muestra, que, tras ser sellada, fue recogida por un mensajero. Ya sólo quedaba esperar hasta la fecha señalada… o no, porque hete aquí que a finales de octubre se puso en contacto conmigo una persona de la organización para decirme que había que repetir la toma a toda velocidad porque desde el laboratorio habían dicho que mi saliva era «defectuosa» (sic).

Las instrucciones para realizar el test.

Quiero pensar que significaba que la muestra no era suficiente o que no estaba bien tomada, porque lo que es la saliva en sí no tenía arreglo… Repetida la toma, con la esperanza de que a la segunda fuera la vencida, ahora sí, ya sólo quedaba esperar al día D.

Un médico argentino

Y por fin llegó ese día D. La cita era el jueves 29 de noviembre a las 13.30 h. y, sorprendentemente para lo que es habitual en un gremio de tardones irreductibles como el de la prensa gastronómica, todos los convocados estábamos allí prusianamente puntuales. Estaba claro que la expectación era máxima. Para recibirnos, el propio chef, junto al doctor Jorge Dotto, coautor de la idea, y Marina González, representante de la bodega González Byass y encargada de decidir los maridajes vinícolas, también en función del estudio de ADN.

Según el médico argentino, «el objetivo es buscar una cocina de precisión, en la que la genética se mezcle con la nutrición y que dé como resultado algo rico y sano».

Tortellini de sardina, caldo de tomate y rabo de toro. Para alguien en cuyos genes se combinan a partes iguales Italia y España, perfecta la mezcla entre la pasta y el casticismo.

Me siento con un miedo casi atroz corroyéndome por dentro: ¿y si mi paladar y mis gustos no tienen nada que ver con mi genética y me ponen cosas que no me gusten? ¿Y si me sirven ostras (producto que aborrezco desde mi más tierna infancia)? Al leer el resultado de mi test, empiezo a tranquilizarme, porque la recomendación para el chef es que rehuya en la medida de lo posible el uso de sal en mis platos y que no abuse del dulce. Teniendo en cuenta que suelo comer sin sal, que no la utilizo cuando cocino y que casi nunca tomo postre porque el dulce me resulta cansino, los tiros parecen ir con cierta puntería.

Primer plato: espuma de espinaca, yema de huevo y caviar, con el objetivo de cubrir mis carencias de folato y vitamina B-12. Toda una vida sin saber qué es el folato (por lo visto, algo fundamental para las embarazadas) y resulta que tengo carencia del mismo…

Segundo plato: tortellini de sardina, caldo de tomate y rabo de toro. Está claro que en este plato se aprecia que tengo genes italianos y, además, es bueno para mí porque no contiene grasas polisaturadas.

Tercer plato: ragout de garbanzos, berberechos, nori y tripa de bacalao. Más folato a tope para mi organismo, que por lo visto está muy necesitado. Cuarto plato; liebre a la real. Ahora volvemos a la vitamina B-12.

Espuma de espinaca, yema de huevo y caviar. Mi verdura preferida, una de las cosas que más me gusta y la mejor salsa.

Postre: naranjo en flor, que lleva azafrán, helado de naranja y espuma de la misma fruta. No puedo agradecer más que mi ADN haya dicho que de dulce, poco, porque aquí predominan los sabores ácidos y los amargos, mucho más interesantes y placenteros… al menos para mí.

Palomino positivo

Hablemos ahora de los maridajes, uno por plato. Para empezar, me sorprendió positivamente que no me sirvieran ningún tinto, porque, con el paso de los años, estos vinos cada vez me sientan peor. Y que de los cinco, tres (Tío Pepe en Rama, Cuatro Palmas y Apóstoles) fueran jereces, de lejos, mi tipología preferida. Siempre he dicho, más en serio que en broma, que mi grupo sanguíneo es palomino positivo, y mi ADN no hizo sino corroborarlo. Ante los otros dos, nada que objetar, un blanco maderizado de Somontano, Viñas del Vero Clarión, y un más que correcto cava vintage Vilarnau Gran reserva.

Está claro que, como se encargan de repetir una y otra vez tanto Colagreco como Dotto, ésta ha sido la versión 1.0 de un experimento recién nacido y aún queda un larguísimo camino por recorrer. Pero como punto de partida no está nada pero que nada mal.

Ragout de garbanzos, berberechos, alga nori y tripa de bacalao. Un plato sabroso y contundente, reconfortante y perfecto para combatir el frío.

En mi caso, al menos, sumando los vinos a la comida, debo decir que el resultado reflejaba mis filias y mis fobias, como mínimo, en un 90 por ciento. Y que me sentí muy orgulloso de mi ADN (a pesar de mi saliva “defectuosa”, tara que arrastraré toda mi vida con la mayor dignidad posible) y que, si alcanzamos el momento, en un futuro esperemos que muy lejano, de que él tenga que decidir mis menús, podré ponerme en sus manos con cierta confianza. Aunque, siendo sinceros, no tengo nada claro que quiera llegar a vivirlo.

Esta nota originalmente se publicó en El Mundo