Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal General de Veracruz, no saldrá de prisión y continuará su proceso internado en el penal de Pacho Viejo.

A pesar de los amparos promovidos por Bravo Contreras, a través de su abogado Arturo Nicolás Baltazar, las resoluciones salieron en su contra porque el Tribunal no ve abuso en la medida cautelar, tal como lo planteaban, además de no encontrar ningún abuso por la detención.

El abogado argumentó que su detención habría sido fuera de toda legalidad puesto que Bravo Contreras gozaba de la suspensión provisional de un juez al momento de su detención, pero la resolución dicta que, si el delito por el que fue detenido es grave, no tendría efectos en su beneficio.

Abogados del exfuncionario presentaron nuevamente una queja y el fallo confirmó que sí fue violatoria la suspensión, pero no se manifestaron para dejarlo en libertad y uno de los ponentes señaló, además, que la desaparición forzada no sólo es grave y pese a no estar en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sí debe ser impuesta basados en tratados internacionales.

Por este motivo, Luis Ángel Bravo continuará su proceso penal desde la prisión preventiva, caso contrario con Arturo Bermúdez Zurita, jefe directo del grupo “FIEL” de seguridad, a quien dejaron en libertad pese a los testimonios y señalamientos en su contra, pero al que no le aplicaron los mismos criterios.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior