La banda sonora de ‘Roma’, la nueva película del director y guionista mexicano ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, ya está disponible en las principales tiendas de música y en plataformas digitales.

Este viernes, la cinta se estrenó a nivel mundial a través de Netflix. Además, se liberó la música que acompaña a la historia ambientada en el México de los años 70.

Las canciones retratan la diversidad musical de aquellos años, desde el rock como símbolo naciente de la contracultura, hasta los ritmos tropicales y el pop que marcaron la década, señala un comunicado emitido por Sony Music, Esperanto Filmoj, Participant Media y la propia plataforma de streaming.

“Roma: Original Soundtrack”, producido por Lynn Fainchtein y Randall Poster, fue curado por el propio Cuarón y cuenta con temas de Juan Gabriel (No tengo dinero), José José (La nave del olvido), Javier Solís (Sombras), Angélica María (Cuando me enamoro-Quando M’Innamoro) y Rocío Dúrcal (Más bonita que ninguna).

Así como de Leo Dan (Te he prometido), Rigo Tovar (Gracias), Orquesta Pérez Prado (Corazón de melón), Trío Chicontepec (Los ojos de Pancha), Javier Bátiz (La casa del sol naciente), La Revolución de Emiliano Zapata (Ciudad perdida) Los Socios del Ritmo (Vamos a platicar), Lupita D’Alessio (Mi corazón es un gitano), Acapulco Tropical (Mar y Espuma) y Elbert Moguel y Los Strwck (La suegra).

De acuerdo con el citado documento, la banda sonora es un viaje en el tiempo de cuando la famosa XEW era el referente de la radio en el país y transmitía las propuestas del pop y rock en inglés junto al nuevo pop mexicano.

Por ello, también se pueden escuchar: “Yellow river”, de Christie; “I don’t know how to love him”, de Yvonne Elliman; “Mammy blue”, Roger Whittaker, y “Those were the days”, Ray Conniff & The Singers.

