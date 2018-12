En medios nacionales trascendió que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se asignó un equipo de escoltas por 15 años por “los servicios prestados al estado”. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tenía información de eso pero que en caso de ser cierto, se trataría de un exceso

“Lo de Chiapas no tengo información, de ser cierto es un exceso que no debe de permitirse. Sin embargo, eso corresponde al gobierno libre y soberano de Chiapas, mi opinión en lo personal es que no debe de haber privilegios para los funcionarios”, dijo AMLO en su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional.

El Periódico Oficial de la entidad publicó el decreto 223, en el que se establece que un equipo de seguridad cuidará al exgobernador, así como al fiscal y presidente del Tribunal Superior de Justicia locales cuando dejen su cargo.

Cabe mencionar que Velasco tiene una relación cercana con López Obrador y se les ha visto juntos en distintos eventos públicos.

Esta nota originalmente se publicó en Político