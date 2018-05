En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Informativa con Pascal Beltrán del Río y Rodrigo Pacheco, Mario Di Constanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se refirió a las fallas en el SPEI y las acciones que se han tomado al respecto.

Al respecto puntualizó que se han mantenido en contacto con las diversas instituciones bancarias y con el Banco de México (Banxico) para monitorear cualquier posible situación irregular y brindarles una atención oportuna a los usuarios.

Asimismo, comentó que el Banxico brindó una explicación del origen de este fallo.

“Banco de México ayer señaló que había tenido algunos problemas con algunos aplicativos que conectan a los bancos o la conexión de los bancos con el canal principal del SPEI y derivado de este problema, pues sí había algunas transferencias que no se veían identificados y que finalmente parece que todavía no se había logrado ubicar 400 millones de pesos cuyo origen podría ser un presunto hackeo”.

Sobre las irregularidades que han detectado hasta el momento señaló la que usuarios de CitiBanamex han realizado por redes sociales y la respuesta que la institución.

“Detectamos en redes sociales usuarios que comentaban que Banamex estaba teniendo problemas con la dispersión de la nómina, y hablamos con Banamex. Banamex nos dice que a lo mejor la nómina no está cayendo con la rapidez o a la misma que usualmente la reciben los usuarios”, indicó.

Respecto a la preocupación de los usuarios Di Constanzo pidió mantener la calma reiterando el respaldo de las instituciones bancarias, así como el puntual seguimiento que están realizando a través de la Condusef.

“Primero, enviar el mensaje de que su dinero está seguro, independientemente de que haya sido un ataque cibernético, un hackeo, un problema técnico y que se haya desaparecido o que no puedan ubicar este dinero, no es dinero que proviene de las cuentas de los usuarios, sino de cuentas concentradoras que tienen los propios bancos, de una manera muy directa es decirlo, bueno, en todo caso hackearon a los bancos, no a los usuarios por lo que sus cuentas, el dinero de los usuarios está absolutamente seguro”, dijo.

De la misma manera el titular de la Condusef comentó que debido a estas fallas, los usuarios que realizaron pagos a sus tarjetas o créditos a través del sistema SPEI y la fecha de corte fue el día de ayer, y estos pagos no se vieron reflejados hasta el transcurso de del día de hoy, los bancos no deberán cobrarles intereses ni recargos por este retraso, pues no es responsabilidad del usuario el retraso en el mismo.

