Hacer del monólogo del stand up un caballo de Troya para enseñar a la gente de qué tratan las matemáticas y la física ha sido la clave con que Saúl Cortés ha conquistado a miles de espectadores.

Él se ha presentado en auditorios del Museo de las Ciencias Universum, la Sociedad Astronómica de México y preparatorias, desde hace un año; su objetivo es quitar el velo de solemnidad a través del cual normalmente la gente mira la ciencia y presentarla tal como es: accesible y apasionante.

Único en el país en su estilo de divulgación basado en el stand up, Cortés, de 23 años, es académico de geometría analítica, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y considera que su vocación, por encima de la docencia, es popularizar la ciencia.

“Quiero hacer de la ciencia algo más de la cultura popular. Así como la gente dice que le gusta escuchar música, también quiero que la gente diga que le gusta la ciencia. Así como la gente se pone a ver Netflix, quiero que tome un libro de ciencia y se ponga a estudiar, por gusto”, dice Cortés.

Una meta del joven divulgador es hacer ver a la gente que el pensamiento crítico, propio de la ciencia, es útil también para tomar decisiones en cualquier área de la vida, sobre todo en los tiempos actuales de fake news, terapias médicas alternativas y campañas políticas.

“Quiero que el público se dé cuenta de que hay aspectos en la ciencia que ayudan a entender mejor la vida; por ejemplo, el pensamiento crítico aplicado a la homeopatía y las seudociencias que hay por ahí, porque uno tiene que ocupar su propio criterio para discernir lo que es verdad de lo que no lo es. Falta mucho, sobre todo en cosas de política te das cuenta de que hay gente que no tiene ese pensamiento crítico, sino que utiliza dogmas para entender las cosas”, expresa el académico de la UNAM.

Otro objetivo de Cortés es utilizar el método milenario de la comedia para derribar prejuicios comunes sobre la ciencia y los científicos, porque no todo es como la gente cree que es.

Desde los griegos, la comedia ha sido ruptura de orden, de acuerdo con el joven divulgador; en este sentido, su idea es romper los paradigmas que las personas suelen tener en la cabeza y que entiendan “que las matemáticas no son puros números ni que los matemáticos son seres antisociales que se encierran en un cuarto a hacer cuentitas”.

La teorías matemáticas sobre el infinito y la naturaleza de los agujeros negros que se han detectado a miles de años luz de distancia de la Tierra son algunos temas que aunque aparentemente parezcan complicados y abstractos, Cortés los vuelve, como alquimista que transmuta el plomo en oro, en argumento de rutinas de stand up especialmente dirigidas a los jóvenes, quienes son foco principal de su trabajo y esperanzas.

“Me dedico principalmente a dar conferencias en preparatorias. Creo que donde hay que empezar es con los jóvenes, porque aunque digan que el futuro es de los niños, si los jóvenes no saben construir el futuro, a lo mejor no les toca ni a los niños. Los jóvenes están en una etapa de absorber todo y son lo más cercano a un adulto que se pueda moldear”, comenta.

Sin pánico escénico desde niño

Desde que estudiaba la primaria, Saúl Cortés gustaba de subirse a los escenarios. Él comenta que en aquellas épocas de la infancia le fascinaba participar en talleres de teatro de la escuela. Sin embargo, fue hasta la preparatoria cuando se dio cuenta de que la ciencia era lo suyo, pero el componente de la actuación quedó latente en su corazón.

Ya como estudiante de matemáticas de la UNAM, aprendió técnicas de popularización de la ciencia con Javier Santaolalla, físico español que vino al país a impartir cursos de divulgación científica. Cortés, después, tomó clases formales de stand up y fue entonces cuando cuajó su original mezcla de ciencia, divulgación y comedia.

“Finalmente, tomé un curso en la Casa del Humor, con una comediante, de Comedy Center, que se llama Gloria Rodríguez, quien es mi maestra de stand up. Entonces me empecé a presentar en lugares como el Foro Shakespeare, pero después me enfoqué más a presentarme en auditorios”, comenta Cortés.

La idea del joven conferencista es continuar con el desarrollo en el país de la comedia científica. En cinco años, máximo, espera formalizar la creación de una agencia teatral especializada en ciencia, la cual promueva el talento de jóvenes mexicanos, con conocimientos de matemáticas, física, química y biología, en el sentido de la divulgación no ortodoxa de la ciencia.

