JUCHITÁN.- Integrantes del Comité de Damnificados de Juchitán encabezados por Alberto Ortega Jiménez denunciaron que unas 250 mujeres que elaboran tortillas de maíz en hornos de comixcal fueron excluidas en el censo que elaboró la autoridad municipal de Juchitán de Zaragoza por lo que no recibirán el apoyo de 3 mil pesos que se gestionó ante instancias federales.

En Juchitán, unas 4 mil 500 mujeres tienen como su principal fuente de ingreso la elaboración de totopo en hornos de comixcal, los cuales resultaron dañados y colapsados con el terremoto del pasado 7 de septiembre.

Durante la etapa de emergencia, después del sismo de 8.2 grados, grupos de la sociedad civil donaron hornos a las mujeres, sin embargo no fue suficiente por lo que la autoridad municipal de Juchitán gestionó después de 6 meses una ayuda gubernamental pero que no fue “pareja” para todas ellas.

Sebastiana de la Cruz Guerra, de 60 años de edad, es una de las 250 mujeres que no recibirá la ayuda que entregará el gobierno debido a que su nombre no apareció en la lista de beneficiarias, por lo que para reactivar su economía decidió reconstruir por su cuenta su equipo de trabajo.

“Vendí unas prendas que tenía y con el trabajo de mi esposo decidí empezar de nuevo, mi horno es mi fuente de ingreso, aquí elaboro tortillas y totopos de maíz, además de tamales por eso decidí reconstruirlo, aproximadamente invertí unos 5 mil pesos”, dijo.

Expresó que después de 6 meses logró reconstruir su horno porque no había otra fuente de empleo que realizar, además de que su vivienda también fue afectada y no recibió folio del segundo censo.

“Mi esposo me ayudó mucho, pero la decepción ahora es que no fue parejo el censo que realizaron las autoridades municipales, y es que no solo a mi me excluyeron sino a otras 249 personas, en total somos 250 comerciantes de totopo que no tendremos ese beneficio”, puntualizó.

Por su parte, Alberto Ortega Jiménez, representante del Comité de Damnificados de Juchitán, señaló que la única exigencia es que la autoridad municipal incluya a las 250 mujeres artesanas al padrón que ya realizó, porque pareciera que hubo favoritismo para beneficiar sólo a sus simpatizantes.

Dijo que realizaron una investigación detallada casa por casa conforme al censo que presentó la presidenta municipal con licencia Gloria Sánchez López y resultó que 250 mujeres de Juchitán no fueron tomadas en cuenta.

“Nosotros lo único que pedimos es que el apoyo sea equitativo y parejo para todas las mujeres de Juchitán, esta tierra es pobre, la gente se quedó sin vivienda y lo más triste, sin su fuente de empleo, pero condicionar el apoyo no es justo”, señaló.

Finalmente informó que no quitarán el dedo del renglón puesto que es necesario que existan apoyos para estas mujeres que requieren de apoyos para poder llevar comida a las mesas de sus viviendas.

