La Fiscalía General de Veracruz solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) el establecimiento de una Alerta Migratoria y publicación de Ficha Roja, para efectos de búsqueda, localización y detención del ex titular de la dependencia, Luis Ángel “N”, quien fungió como fiscal general en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

El exfiscal es requerido por las autoridades veracruzanas por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, cometido en agravio de D.L.C., por lo que fue girada en su contra una orden de aprehensión.

Contra el ex servidor público se instruye el Proceso Penal 103/2018, en el distrito judicial con sede en Xalapa, como consta en la solicitud formal emitida por el fiscal del estado, Jorge Winckler Ortiz, mediante oficio dirigido al director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la PGR.

Por la probable comisión de este mismo delito, la Fiscalía del Estado obtuvo con anterioridad la procedencia de vinculación a proceso en contra del ex director de Servicios Periciales, Gilberto “N”, la ex delegada de la Policía Ministerial, Carlota “N” y la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales, Rosario “N”.

Con información de Excélsior