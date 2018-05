El Gobierno de la República ha sembrado condiciones de confianza en el país y respeto a los inversionistas para que sigan detonando proyectos que generan desarrollo económico y empleo, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

“La inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza, si no hay respeto al estado derecho, si no hay respeto al inversionista, a lo que está arriesgando y esas son las condiciones que ha sembrado este gobierno: confianza”, expresó.

Al inaugurar en Veracruz la primera etapa de la carretera Cardel-Poza Rica en su tramo Nautla-Gutiérrez Zamora, el mandatario destacó que esa confianza para es la que ha permitido convertir a su gestión en la de mayor empleo y la que ha atraído mayor inversión productiva.

“Ha sido también una gestión que ha promovido una educación de calidad, una educación que poco a poco se está sintiendo en las escuelas, porque no podemos condenar a las generaciones de hoy a qué el día de mañana por no tener los elementos formativos estén condenados a la frustración o al fracaso”

Previo a supervisar las obras de modernización del Puerto de Veracruz, con lo cual se podrá cuadruplicar su capacidad de carga, el jefe del Ejecutivo resaltó también que su administración ha impulsado de forma particular la infraestructura en el país, como es el caso de los nuevos puertos de Tuxpan y Veracruz, así como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Y yo deseo que México siga ese rumbo, el rumbo de generar confianza, de proyectar confianza propia para los mexicanos y al exterior, para que se sigan impulsando más proyectos que deparen oportunidades para nuestra sociedad”, subrayó.