El presidente de Tesla, un emprendedor y exitoso hombre de negocios que se ha caracterizado por sus excentricidades como enviar una nave al espacio junto con una unidad de su automóvil eléctrico, el más rápido del mundo, pretender llegar a Marte en el 2024, y está próximo a diseñarse un dragón cibernético, tiene que hacer ajustes en las finanzas de su compañía.

Elon Musk dijo en un correo electrónico que estaba “aplanando la estructura de gestión para mejorar la comunicación”, combinando funciones y recortando actividades “no vitales para el éxito de nuestra misión”.

El presidente ejecutivo de Tesla Inc. dijo el lunes a los empleados que la compañía está en una “reorganización completa”, cuando enfrenta problemas de producción, el éxodo de ejecutivos y dos accidentes la semana pasada de sus autos eléctricos autónomos.La compañía confirmó el texto del que informó previamente el Wall Street Journal.

Las acciones de Tesla cayeron el lunes un 2,9 por ciento a 291,97 dólares.

Tesla dijo la semana pasada que Doug Field, vicepresidente senior de ingeniería, se tomaba un descanso para recuperar energía.

EXCÉNTRICO DE TEMPORADA

Ejecutivos de alto rango de Tesla se han ido o han reducido su tiempo de trabajo. Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet Inc., dijo el domingo que Matthew Schwall se había unido a la compañía desde Tesla, donde era el principal contacto técnico del fabricante de automóviles eléctricos con los investigadores de seguridad de Estados Unidos.

Luego de que se popularizara la serie de fantasía medieval ‘Game of Thrones’, cientos de fans desearon tener un enorme animal volador al igual que Daenerys Targaryen, mejor conocida como ‘La madre de los dragones’, protagonizada por la actriz Emilia Clarke.

Pero no, los dragones no existen, al menos no como los pintan en el programa estadounidense.

Tomando esto en cuenta, Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, decidió ser el primero en ponerse manos a la obra para traer la fantasía a la vida real.

Con información de Excélsior